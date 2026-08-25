David Torres 25 AGO 2026 - 12:41h.

El técnico suma una nueva baja a su equipo y espera la licencia Kayne Van Oevelen

Carlos Corberán descarta a De Haas y presenta una novedad para el Betis: "Tiene algo más que un esguince"

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ValenciaEl Valencia CF descansa en su hotel para preparar el Valencia-Betis de la polémica horaria de esta noche. El técnico de Cheste ha querido citar a sus jugadores, como habitúa, pocas horas antes del duelo, para no sobrecargarlos puesto que este fin de semana vuelven a jugar. Entra de forma provisional Kayne Van Oevelen que sigue esperando la licencia para poder jugar. Si llega, entrará en la lista.

Lo ha hecho con Luis Rioja como gran novedad y con Justin De Haas como nueva ausencia, el Valencia CF se ha concentrado este mediodía para preparar el partido contra el Betis de este martes en Mestalla. El resto de futbolistas citados por el técnico de Cheste son casi los mismos que estuvieron ante el Celta de Vigo, ya que dos que están en la rampa de salida como André Almeida y Dani Raba no han respirado y Arnaut Danjuma parece que finalmente se queda. Es más, apunta al once titular. Tras un primer partido que acabó en empate y con pitos para el equipo, el conjunto valencianista deberá sobreponerse al cansancio para poder doblegar a uno de los equipos más en forma del campeonato y que este año vuelve a la Champions League 21 años después.

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Como sigue siendo habitual, Corberán completará la lista con los canteranos que se entrenaron con el equipo esta semana y que son: Raúl Jiménez, Jaume Durà, Panach y David Otorbi.

Convocatoria del Valencia CF con cuatro canteranos

Estos son los jugadores que ha citado Carlos Corberán para el partido:

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen ?¿

Defensas: José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Mouctar Diakhaby, César Tárrega, Íker Córdoba, Pablo Maffeo,

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, André Almeida, Luis Rioja y Ryonosuke Sato

Delanteros: Hugo Duro, Umar Sadiq, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Del filial: Raúl Jiménez, Jaume Durà, Panach y David Otorbi