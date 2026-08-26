El Celta sube la oferta por André Almeida al Valencia y estudia a Denis Suárez como alternativa

Fran Fuentes 26 AGO 2026 - 17:09h.

El exjugador celeste cuadraría por salario y perfil deportivo, aunque un sector del club desconfía de su regreso

El Celta se aferra a una posibilidad por Javi Rueda y aparece una llave final de mercado

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El Celta de Vigo busca unos últimos refuerzos en la recta final del mercado de fichajes. Más allá del caso de Javi Rueda, por quien Claudio Giráldez ha apostado expresamente durante la rueda de prensa de este miércoles, el club intenta cerrar alguna incorporación en el centro del campo para poder elevar el nivel del plantel. En este sentido, uno de los nombres marcados en rojo desde hace días es el de André Almeida, jugador del Valencia CF. Aunque, por si acaso, el club celeste ya otea otras posibilidades, tanto dentro del club como fuera. Una de ellas es un viejo conocido de la parroquia celtista: Denis Suárez.

Así lo adelanta Óscar Méndez en el diario Nós. En este sentido, la prioridad del club es darle a Claudio Giráldez lo que pide en el centro del campo, razón por la cual han subido la oferta por André Almeida. Si antes habían ofrecido dos millones por su traspaso, ahora, según la citada información, el conjunto celtista ha elevado la propuesta a tres millones de euros. Las pretensiones económicas del Valencia CF son elevadas, pero el Celta ha puesto de su parte con un esfuerzo importante para tratar de sacar adelante la operación. Ahora la pelota está en el tejado del conjunto valencianista.

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Por si acaso, el Celta otea otras opciones en el mercado de fichajes para que el centro del campo no se quede sin el necesario refuerzo que requiere Claudio Giráldez. Según la citada información, en el club tienen a Andrés Antañón y Hugo Burcio como alternativas importantes, pero el técnico, que les ha citado para el partido frente a Osasuna, entiende que aún es pronto para ellos.

El regreso de Denis Suárez al Celta cuadraría por salario y perfil

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De este modo, se entiende que es necesario un refuerzo en la posición para no quemar demasiado rápido a los dos jóvenes talentos. Es ahí donde entra el nombre de Denis Suárez, jugador del Deportivo Alavés, quien cuadraría por salario y por perfil futbolístico, aunque existe cierta desconfianza en un sector del club por su pasado celeste y su forma de salir después de su regreso.

Así las cosas, el conjunto celeste apura para completar un centro del campo que, en este momento, tiene como inquilinos a Ilaix Moriba, Miguel Román y Aleix Febas, más los dos canteranos citados anteriormente, y aún es una incógnita si el internacional guineano acaba abandonando la disciplina celeste en los últimos compases del mercado.