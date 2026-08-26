Oficial Arnau Martínez: Las tres claves que han propiciado su fichaje procedente del Girona

David Torres 26 AGO 2026 - 21:05h.

Firma por cinco años y es el fichaje más costoso desde André Almeida

Arnau Martínez: "Se me ha hecho larga la espera, hablé hace un par de semanas con Corberán"

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ValenciaArnau Martínez ya es jugador del Valencia CF para las próximas cinco temporadas. El joven pero experto lateral derecho catalán ha firmado su contrato tras haber llegado a la ciudad de madrugada y haber pasado la pertinente revisión médica. El fin al culebrón ha llegado con el siguiente comunicado oficial del Valencia CF distribuido en redes sociales: "El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Girona FC para el fichaje de Arnau Martínez. El lateral derecho de 23 años (Premià de Dalt, 25/04/2003) firma un contrato por las próximas cinco temporadas, hasta 2031. Su llegada refuerza la defensa del Valencia CF con un perfil que combina consistencia, competitividad y versatilidad, pudiendo adaptarse a distintos sistemas de juego".

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"Desde su debut en 2020, el nuevo futbolista del Valencia CF ha disputado 200 partidos oficiales con la camiseta del Girona FC entre LALIGA EA SPORTS, Copa del Rey, UEFA Champions League y LALIGA Hypermotion, acumulando una amplia experiencia pese a su juventud.

Formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y el CE L’Hospitalet, Arnau Martínez ha sido internacional con la selección española Sub-19 y Sub-21, combinado con el que disputó la EURO de 2023", finaliza

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Las tres claves que han permitido el fichaje de Arnau Martínez por el Valencia CF

El fichaje de Arnau Martínez por el Valencia CF se explica por tres claves que terminaron desbloqueando una operación que durante semanas estuvo enquistada. La primera fue la insistencia de Carlos Corberán, que consideraba prioritario reforzar el lateral derecho y no dejó de reclamar la llegada del futbolista del Girona. La lesión de Justin De Haas y las necesidades que trasladó públicamente el técnico terminaron provocando la ofensiva definitiva del club. El propio Arnau, además, puso de su parte: se rebajó sus pretensiones salariales para facilitar su llegada a Mestalla, al tiempo que dejó claro durante las negociaciones que su prioridad era jugar en el Valencia.

La tercera pata fue económica. Las palancas generadas con las operaciones de Ferran Torres y Kang-in Lee permitieron al Valencia elevar finalmente su apuesta y asumir un esfuerzo que no estaba dispuesto a hacer semanas atrás. El acuerdo con el Girona se cerró por 5 millones de euros fijos, más 1 millón en variables de muy fácil cumplimiento y un 10% de una futura venta. El montante convierte a Arnau en el fichaje más costoso del Valencia desde agosto de 2022, cuando llegó André Almeida procedente del Vitória Guimarães por 8 millones de euros.