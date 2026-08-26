Kayne ya conoce como se las gasta Mestalla: "Estoy dónde quería estar desde julio"

David Torres 26 AGO 2026 - 13:36h.

“Sobre el futuro no puedo decirte nada, si seré suplente o titular. Trataré de presionar al máximo y aprender de él y veremos qué depara el futuro trabajando duro”

Kayne, el meta que viene de extramuros, emula a Mamardashvili y ya había estado en Valencia muchas veces

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ValenciaEl portero del Valencia CF, Kayne van Oevelen, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación con motivo de su fichaje por el Club. Un acto especial también por el mensaje de bienvenida de la leyenda valencianista Andrés Palop. El joven futbolista, que ya entró en la lista para el duelo contra el Betis, ya conoce las iras de Mestalla, asegura que el preparador de porteros Marcos Abad ha sido clave en su decisión y no le asusta la competencia con Dimitrievski. “Ha sido un verano largo, pero estoy muy contento de estar aquí. Ipswich Town FC me fichó, pero estoy muy contento de estar en el Valencia CF”.

Además, Kayne comentó las siguientes cuestiones:

Duración del contrato y futuro

“Mantuve varias reuniones con Marcos Abad (entrenador de porteros), su actitud fue muy positivo y me ayudo mucho, también los jugadores y, ahora, ha llegado el momento de demostrar y de darlo todo. No sabemos lo que depara el futuro, llevo dos días aquí”.

Aptitudes como portero

“Puedo aportar trabajo duro, también animo a mis compañeros desde atrás, intento ayudar al equipo, me considero bueno con los pies, voy bien por alto y en la salida de balón”.

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Rol en el equipo

“Dimitrievski es muy buen portero, todo el mundo lo puede ver. Depende de mí, apretarme a mí mismo y a mi compañero y al resto del equipo y demostrar lo que yo puedo hacer. Será el entrenador el que decida. “Sobre el futuro no puedo decirte nada, si seré suplente o titular. Trataré de presionar al máximo y aprender de él y veremos qué depara el futuro trabajando duro”.

“Sobre el futuro no puedo decirte nada, si seré suplente o titular. Trataré de presionar al máximo y aprender de él y veremos qué depara el futuro trabajando duro” Valencia CF

Estadio de Mestalla

“El estadio es increíble, es un Club enorme y con un gran estadio. Los aficionados son fantásticos. Veo normal que la afición reaccione así cuando haya algo que no les guste, nosotros estamos aquí para reaccionar y espero que lo podamos hacer este domingo”.

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Cesión al Valencia CF tras su fichaje por el Ipswich Town FC.

“Estaba en una situación en la que tenía que demostrar a mí mismo, demostrar que puedo trabajar duro y ayudar a los compañeros. Era la decisión del Ipswich Town FC tomar la decisión que hizo y me alegro, estoy muy contento de estar aquí en el Valencia CF”.

Diferencias entre la Eredivisie y LALIGA EA SPORTS

“Destacaría la calidad de los jugadores y equipo. En cuanto al modo de juego es similar”.

Llegada al Valencia CF

“Estoy donde quiero estar y por eso estoy aquí. Estoy muy contento y es un honor defender este escudo y esta camiseta”.