Alberto Cercós García 17 SEP 2026 - 10:53h.

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La suspensión del Levante-Athletic Club convirtió el Ciutat de Valencia en una auténtica piscina y dejó a los aficionados granotas y rojiblancos viviendo una noche pasada por agua. La tormenta arreció poco antes del inicio, inundó el césped y los accesos y túneles del estadio, obligando a suspender el encuentro y a desalojar a los espectadores. Las cámaras de El Chiringuito acompañaron a varios seguidores durante el temporal, completamente empapados y resignados. “Somos tontos, estábamos avisados”, reconocía uno. Otro tiraba de ironía: “Hay que llevar paraguas porque va a llover”. “Mojadísimos” y “esto es como un huracán” resumieron la escena.

Puedes ver el reportaje en el vídeo superior.

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