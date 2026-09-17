Ángel Cotán 17 SEP 2026 - 00:25h.

El afamado presentador muestra su lado más culé

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El FC Barcelona mete miedo en LALIGA EA Sports. El equipo de Hansi Flick volvió a pasar por encima de su rival y endosó una goleada de otra época al Racing de Santander. El líder de la competición liguera sigue intratable con un pleno que ilusiona a toda la parroquia culé, incluido Josep Pedrerol. El presentador de El Chiringuito arrancó el programa de este miércoles "ilusionado".

Dicen que goles... son amores, y este Barcelona, va sobrado. Raphinha ha asumido el rol de delantero centro tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, Karim Adeyemi ha caído de pie en el Camp Nou y Lamine Yamal se acerca a su mejor versión.

El tridente azulgrana está en una forma envidiable, tanto, que a Josep Pedrerol se le han notado los colores en plena emisión del programa. El presentador de El Chiringuito también mando un recado a los que echaban de menos a Julián Álvarez tras su fichaje fallido.

Josep Pedrerol pide perdón por su ilusión con el FC Barcelona

Este fue el discurso inicial de Josep Pedrerol por el que tuvo que pedir perdón: "Lo confieso: estoy ilusionado. Siete goles ha marcado el Barça, 33 esta temporada, es récord de todo. Récord de todo. Y decían que faltaba Julián Álvarez. Pido perdón porque se me han notado los colores demasiado, tengo que ser más imparcial, lo siento, pero es que el Barça me ha ilusionado y creo que es un Barça que hay que aplaudir. No sé si da miedo este Barça, pero sí da espectáculo. Había 50.000 personas en el Camp Nou con la que ha caído en Barcelona y sigue cayendo".

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.