El debut de Angeliño y su expulsión no dejan dudas en la afición del Deportivo: "Buscar un lateral"

Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 20:41h.

Su primera titularidad en LALIGA, foco de críticas

Alineaciones confirmadas del Deportivo de A Coruña y el Sevilla FC en la jornada 6 de LALIGA

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El Deportivo de A Coruña afrontaba la esperada visita del Sevilla FC con mucha carga. Esto motivó las rotaciones que ya avisaba en la previa Antonio Hidalgo. En esa propuesta titular, Angeliño se colocaba en el once titular y lo cierto es que su debut como herculino en LALIGA EA Sports ni mucho menos a convencido a gran parte de la hinchada deportivista.

Tras muchos mercados sonando como refuerzo, el Dépor logró traer de nuevo a casa a un lateral con una interesante trayectoria en el fútbol europeo, sin embargo, Angeliño demostró este miércoles estar muy lejos de su mejor versión.

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Comenzó el partido con dudas y sufriendo ante un atrevidísimo Miguel Sierra. El canterano del Sevilla FC le ganó en carrera en constantes ocasiones y acabó condenando su encuentro. Tras el mazazo del gol del equipo visitante, Angeliño realizó una dura entrada sobre el citado futbolista rojiblanco. En un primer momento, el trencilla del encuentro le mostró la cartulina amarilla, pero el VAR no tardó en aparecer.

Tras una rápida revisión en el monitor de campo, Alejandro Hernández cambió su decisión inicial y dejó con diez futbolistas al Deportivo con muchos minutos de la segunda mitad aún por delante. La acción no dejaba dudas, tampoco entre una hinchada herculina que criticó en redes el mal debut del lateral ante el Sevilla.

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Tras los esfuerzos realizados por ambas partes para conseguir este ansiado regreso a Riazor, Angeliño aún debe elevar su nivel físico y competitivo para responder a las altas expectativas que generó su fichaje en el pasado mercado de verano. Tiene tiempo para darle la vuelta a la situación, pero es evidente que no ha comenzado ni mucho menos con el pie derecho en su etapa con el equipo de su vida.

La afición del Deportivo, contundente con Angeliño

Estos son algunos de los ejemplos críticos entre la afición del Deportivo de A Coruña: