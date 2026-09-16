Ángel Cotán 16 SEP 2026 - 17:23h.

El extremo no vivió un encuentro nada sencillo

Josep Pedrerol explica por qué Vinicius y Mbappé no apoyaron a Ceuta: "El Real Madrid da libertad"

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El Real Madrid venció sobre la bocina en el Martínez Valero. Algo difícil de pensar tras ver una primera mitad en la que los pupilos de José Mourinho rindieron a muy buen nivel. El Elche CF tiró de valentía y obligó al equipo blanco a romper la igualada con un nuevo gol postrero de Carlos Espí. En una pobre actuación colectiva de la expedición madridista, Vinicius Júnior fue protagonista en lo negativo.

El extremo protagonizó un tétrico encuentro y erró ocasiones clamorosas. Su toma de decisiones no fue la que demandaba el equipo y Mourinho decidió sustituirle. En ese momento, y justo antes de sentarte en el banquillo, Vinicius se enfrentó tímidamente a la grada. Un gesto que parece haber recibido respuesta por parte del Elche.

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La afición del Real Madrid estalla por la falta de respeto del Elche

A través de sus perfiles oficiales, el club ilicitano ha enviado un mensaje que ya supera el millón de visualizaciones. En el día después de la derrota ante el Real Madrid, el Elche cambia el foco con clara alusión a Vinicius Júnior y su famosa publicación tras 'perder' en la gala del Balón de Oro: "Lo pelearemos x10 si es preciso. Próximo partido: viernes 18 contra el RCD Espanyol".

Pese a su pobre encuentro en el Martínez Valero, la afición madridista ha acudido en masa a defender a su futbolista. Estos son algunos de los muchos ejemplos:

Yan Diomande o Vinicius Júnior... ¿Hay debate?

Yan Diomande llegó al Real Madrid con un precio de estrella y ha pasado sus primeras semanas sometido al régimen de los principiantes. Banquillo, apariciones breves y un lugar secundario mientras José Mourinho le enseñaba que en el Bernabéu no basta con regatear.

Sin embargo, en Elche comenzó a parecerse al futbolista que había imaginado el club cuando pagó 125 millones de euros más variables por un extremo de 19 años. El marfileño encadenó su segunda titularidad, después de estrenarse en el once frente al Rayo Vallecano, y completó su partido más convincente como madridista. De repente, Vinícius tiene una amenaza real para sacarle del once.

En el estadio Martínez Valero Diomande jugó casi siempre por la derecha, dio a Kylian Mbappé la asistencia del 0-2 y añadió al ataque algo que el equipo no encontraba con facilidad: desborde, descaro y metros ganados con el balón.

En total completó siete regates y dejó una sensación cada vez que recibió abierto, pegado a la línea de cal. Es un extremo que obliga a su par a retroceder antes incluso de que haya comenzado la jugada. Algo así como lo que reivindica Lamine Yamal de su paso por el Mundial: arrastra jugadores.

Todavía alterna decisiones brillantes con otras precipitadas, pero contra el Elche ya no pareció un joven invitado a disputar los últimos minutos. Pidió el balón, asumió riesgos, se equivocó y se levantó sin que le afectaran los errores.

Su mejor tramo, sin embargo, llegó tras la sustitución de Vinícius en el minuto 67. Diomande abandonó la derecha y se instaló en la izquierda, su territorio preferido. Allí se le vio más cómodo y más dispuesto a dejarse llevar por el instinto. Pudo encarar hacia dentro con la pierna derecha, aparecer por zonas centrales y acelerar sin tener que corregir constantemente la dirección de sus movimientos.