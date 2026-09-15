Ángel Cotán 15 SEP 2026 - 19:06h.

El talentoso centrocampista recuerda su pasado txuri urdin

Los árbitros dan la razón al Atlético de Madrid y sentencian dos veces a la Real Sociedad: "Error claro"

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Sergio Canales vuelve a sonreír en su Racing de Santander tras años defendiendo el escudo de otros clubes. En muchos de ellos ha dejado huella, aunque por encima de todos, se encuentra el Real Betis. El talentoso centrocampista hizo historia como verdiblanco, y como ha reconocido en varias ocasiones, se siente un bético más.

Ahora, desde Santander, Sergio Canales desempolva las razones de su salida de la Real Sociedad rumbo a Heliópolis. Lo ha hecho en 'El Camino de Mario', espacio de YouTube del exfutbolista Mario Suárez. Allí, el internacional español desvela una conversación clave con su psicólogo deportivo.

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La recaída le hizo cambiar su modo de trabajar y ahí, sin saberlo, comenzó todo: "No. Ahí me recupero también nueve meses, pero la recuperación fue... Lo malo es eso, tienes una lesión, la vuelves a tener y sabes los plazos. Claro, los plazos aquí iba todo mal. A los cuatro meses que tengo que estar trotando ni andaba, a los seis que tenía que tocar balón ni corría y a los ocho así que tenía que entrar con el equipo empezaba a correr. Entonces claro, todo fatal, la rodilla doblada, no me estiraba, no ganaba fuerza, estuvieron a punto de volver a operarme... fatal".

Una conversación con su psicólogo deportivo comenzó a motivar un cambio de aires: "Ahí, me levantaba pronto por la mañana, me iba a un fisio a una hora, volvía, iba al club, por la tarde al gimnasio... así durante año y medio, no dos meses. Año y medio para sentirme otra vez jugador, por lo menos. Y bueno, decidí irme creo que, empecé con mi psicólogo deportivo, y empecé a tener mucho hambre y a sentirme muy bien físicamente".

Por último, Sergio Canales reconoció que la figura de Quique Setién también fue importante: "Me dijo que mi objetivo iba a ser ir a la Selección. Empecé a decir 'quiero más' y en la Real Sociedad sentía que no me iba a pasar eso porque tenían otros referentes y otros jugadores que estaban ahí. Y es totalmente normal. Para dar ese paso necesito irme a otro lado, dije, y ahí apareció Quique Setién que estaba en el Betis, me llamó, me explicó, les veía jugar totalmente con mi estilo... y dije, 'venga, pues este paso ahora'".