Quién es Yassir Zabiri, el delantero del Racing que presenta su candidatura al Pichichi

Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 19:50h.

Los registros del jovencísimo ariete marroquí empiezan a ser algo muy serio

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El Racing de Santander se está postulando como una de las revelaciones de LALIGA EA SPORTS en apenas cinco partidos. Sus dos victorias le mantienen en un lugar tranquilo en la clasificación en este arranque. Aunque para entender este buen arranque de campeonato hay una figura que está siendo clave: Yassir Zabiri.

De este modo, el delantero marroquí se ha convertido en una de las grandes sensaciones de este inicio de LALIGA. No en vano, en cinco jornadas ha logrado firmar nada menos que cinco goles. Una cifra que le permite codearse desde muy pronto con los máximos goleadores del campeonato. Sus registros adquieren todavía más valor al haberlos conseguido en apenas 280 minutos.

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el jugador llegó cedido desde el Rennes, que pagó el pasado mes de febrero la friolera de 10 millones de euros al Famalicao por su traspaso. Las esperanzas ir hay puestas en él son grandes en el club francés, pero eran conscientes de que, a sus 21 años y 1.82 de altura, se trata de un futbolista con mucho instinto y velocidad para ir al espacio y desmarcarse a la espalda de la defensa rival. Siendo tan joven, era evidente que tenía que buscar un destino para seguir teniendo minutos y no pasar, auna edad tan temprana sentado en el banquillo. De este modo, el Racing de Santander parece haberse convertido en el destino perfecto, habiéndole quitado el puesto como titular a Asier Villalibre.

El marroquí, una de las grandes apuestas del conjunto cántabro, está aprovechando la oportunidad y se ha convertido en una pieza diferencial para José Alberto. El Racing ya llegaba a la máxima categoría con buenos mimbres después de su ascenso, pero ha sabido reforzarse con las piezas adecuadas para elevar su nivel competitivo. El resultado es un equipo que, por ahora, disfruta de una posición cómoda en la clasificación y no mira de cerca la zona de descenso.

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Así las cosas, si Zabiri mantiene un ritmo goleador similar, podría terminar la temporada entre los grandes nombres de la lucha por el Pichichi. Y, al mismo tiempo, sus goles pueden alimentar la ambición de un Racing que quién sabe si puede permitirse soñar con algo más que la permanencia.