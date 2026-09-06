Pablo Sánchez 06 SEP 2026 - 16:39h.

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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El Rayo Vallecano evidenció este sábado, en Butarque, los múltiples problemas que arrastra en el plano extradeportivo y que atañen a directiva, equipo y afición. Un día más el equipo jugó lejos de Vallecas y lo hizo en casa del Leganés, donde logró superar al Racing de Santander por 3-2. Uno de los goles fue de Ratiu, quien tuvo un gesto de reproche hacia el palco tras ver portería.

El rumano vio portería y alzó el brazo en dirección al palco, donde se encontraba Martín Presa, en señal de protesta por la difícil situación que atraviesa el club.

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La afición alza la voz contra Presa

Miles de aficionados del Rayo se manifestaron este sábado por las calles del barrio de Vallecas para protestar por la gestión que está haciendo del club su presidente, Raúl Martín Presa, al que piden su "dimisión" como causante de la "delicada situación institucional y deportiva" que vive la entidad.

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Los aficionados del Rayo Vallecano, convocados por la Plataforma ADRV y la Federación de Peñas bajo el lema ‘El Rayo es de Vallekas o no será’, protagonizaron una multitudinaria manifestación en defensa del club y de su historia con continuos cánticos de rechazo hacía Martín Presa.

La marcha, con salida desde la Asamblea de Madrid y final en el Estadio de Vallecas, fue una demostración de fuerza del rayismo contra la directiva, a la que acusan de la situación que está viviendo el equipo, que por segundo partido consecutivo ha tenido que 'exiliarse' a Leganés para jugar frente al Real Racing Club de Santander al tener desde hace más de un mes retirada la concesión de uso del estadio.

La cabecera lució una pancarta que rezaba: ‘El Rayo es vallecano. SOS Rayo. Presa, inhabilitación’. Detrás, unos tres mil aficionados que no pararon de expresar su descontento. Cánticos como 'No queremos ver cómo hundes al Rayo' o 'Presa, márchate' han sonado en repetidas ocasiones durante la marcha de los aficionados, que, al estar en la manifestación no acudieron a Butarque en señal de protesta, como ocurrió el pasado 20 de agosto, cuando frente al Alavés apenas estuvieron en las gradas uno dos mil de los más de doce mil abonados que hay.

A la manifestación se unieron numerosos rostros conocidos del Rayo como los exjugadores Jesús Diego Cota, Ramón De Quintana, Antonio Anero y Natalia De Pablos, que previamente habían mandado un mensaje en redes sociales para apoyar en este iniciativa a los aficionados. La situación deportiva e institucional del club atraviesa uno de sus momentos más delicados y la afición ha clamado contra la gestión de Presa.