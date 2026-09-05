Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 17:28h.

Así salen Beñat San José y José Alberto en Butarque

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La jornada 4 de LALIGA EA Sports llega este sábado a Butarque, la sede en el exilio de un Rayo Vallecano que recibe al Racing de Santander en un choque entre dos clubes que llegan con sensaciones muy distintas tras el arranque liguero y el cierre del mercado de fichajes. Los líos en el conjunto franjirrojo contrastan con la felicidad montañesa en el regreso a Primera antes de un duelo en el que Beñat San José y José Alberto ya tienen alineaciones confirmadas.

En el Rayo, Beñat San José cambia los dos laterales con respecto al equipo que cayó derrotado el pasado lunes en el Camp Nou por 5-2. Adrià Pedrosa se estrena como titular en una alineación rayista en el lugar que ocupó Vertrouwd y Andrei Ratiu recupera su lugar en el costado diestro sacando del once a Iván Balliu.

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La otra novedad llega en el centro del campo, donde Pedro Díaz entra para jugar por delante de Óscar Valentín y Unai López dejando en el banquillo a Bouaré. En la portería se mantiene Dani Cárdenas ante la lesión de Augusto Batalla y con Emil Audero esperando una oportunidad ante su reciente fichaje por el conjunto de la franja.

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Por parte del Racing, destaca sobre todo la presencia en el once titular de Pablo García después de incorporarse al equipo cántabro esta misma semana entre lágrimas por haber dejado el Real Betis tras toda una vida en la cantera. Entra en la banda derecha del ataque en el lugar de Andrés Martín, que estará un largo tiempo fuera de los terrenos de juego a raíz de la lesión que sufrió en el último partido racinguista, ante el Elche.

El otro cambio con respecto a ese partido es la presencia en el once titular de Matteo Prati, uno de los fichajes de este mercado, en el lugar que ocupaba Gustavo Puerta hasta la marcha del colombiano a Olympiacos. El que sigue finalmente es Jorge Salinas, que se mantiene como titular en el lateral zurdo en una alineación de nuevo con Zabiri tras el hat trick del marroquí en el último encuentro en El Sardinero.

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Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano-Racing de Santander

XI del Rayo: Dani Cárdenas; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Adrià Pedrosa; Óscar Valentín, Unai López, Jorge de Frutos, Pedro Díaz, Álvaro García; Sergio Camello.

XI del Racing: Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Facu González, Jorge Salinas; Iván Martín, Matteo Prati, Pablo García, Sergio Canales, Íñigo Vicente; Yassir Zabiri.