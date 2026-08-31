Las peñas vuelven a pedir que nadie acuda a Leganés para jugar ante el Racing

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El Rayo Vallecano volverá a jugar en Butarque. A falta de confirmación oficial por parte de la patronal, el cuadro madrileño tendrá que desplazarse por segundo partido consecutivo hasta Leganés para disputar su encuentro ante el Racing, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Y, una vez más, las peñas solicitan a la afición dejar vacío el estadio a modo de protesta.

La Plataforma ADRV, que engloba a la gran mayoría de peñas, ya ha anunciado que no se desplazará hasta Butarque, por lo que el partido se volverá a disputar en unas gradas semivacías. En la segunda jornada, frente al Alavés, sólo hubo 4.280 espectadores, muchos de ellos simples aficionados al fútbol con invitación para entrar.

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El partido se disputará este sábado 5 de septiembre a las 18:30 horas. Ese mismo día por la tarde, la afición del Rayo ha convocado una manifestación bajo el lema 'El partido contra el Racing se juega en Vallecas a las 16:45 y no a las 18:30 en Butarque', con salida desde la Asamblea de Madrid y final en el Estadio de Vallecas.

La afición del Rayo Vallecano señala a Martín Presa

El objetivo de esta manifestación es "defender nuestro estadio, luchar para que tenga unas condiciones dignas y que se marche la persona que ha estado jugando durante años con nosotros y que sigue maltratando a nuestro equipo", según sostiene el comunicado publicado por las peñas.

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Y es que las críticas de la hinchada a la gestión de Raúl Martín Presa vienen de lejos. Muy lejos. La situación del Estadio de Vallecas ha sido objeto de críticas desde hace varios años, llegando a su punto crítico este verano, cuando la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, decidió retirar al club su concesión "por graves deficiencias de seguridad que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

Según recoge la Agencia EFE, desde el Rayo aseguran que el estadio está "en perfectas condiciones para albergar partidos con seguridad" y han instado a la Comunidad de Madrid a que "resuelva la situación a la mayor brevedad" para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes, pero la Comunidad no tiene intención de devolver la concesión al Rayo hasta que no esté segura de que todas las demandas en materia de seguridad y salubridad se cumplan. Y, de momento, no hay fecha para que los técnicos vuelvan a visitar las instalaciones.