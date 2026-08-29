Álvaro Arbeloa puede 'destrozar' al Rayo Vallecano y amenaza una cláusula de 25 millones

Ángel Cotán 29 AGO 2026 - 11:28h.

El Fulham sigue pescando en LALIGA

El portazo del Real Madrid al Fulham de Arbeloa en la negociación por Thiago Pitarch

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Tras su paso por el banquillo del primer equipo del Real Madrid, Álvaro Arbeloa quiere construir su propio camino en Inglaterra. El Fulham le abrió la puerta, y tras caer ante el Chelsea en su puesta de largo oficial, buscará el próximo domingo su primer triunfo en la Premier League. Mientras tanto, el técnico salmantino continúa tirando de poderío económico y amenaza al Rayo Vallecano con un destrozo deportivo importante.

Tras pescar en el Santiago Bernabéu con los fichajes de Gonzalo García y César Palacios, el entrenador del Fulham quiere seguir fichando talento en LALIGA EA Sports y ahora los focos apuntan a uno de los grandes activos del humilde conjunto madrileño.

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Álvaro Arbeloa puede 'destrozar' al Rayo Vallecano

Según avanza el periodista Matteo Moretto en MARCA, el Fulham está en negociaciones avanzadas por el fichaje de Andrei Ratiu. Los clubes están por la labor de cerrar la operación y el futbolista rumano, abierto a jugar en la Premier League, ya tiene todo acordado con el conjunto inglés. No obstante, y dada la insistencia de Álvaro Arbeloa, los ingleses también manejan la alternativa de abonar la cláusula de rescisión del lateral derecho.

Si el Rayo no cede en las negociaciones, la citada fuente apunta que el Fulham estaría dispuesto a pagar los 25 millones de euros que marcan el precio de su salida. No obstante, en Inglaterra también está interesado el Nottingham Forest, por lo que el futuro de Andrei Ratiu, aunque se vislumbra lejos de Vallecas, está abierto.

Los problemas en Vallecas no cesan

El partido entre el Rayo Vallecano y el Racing de Santander, previsto para el sábado 5 de septiembre a las 18:30 horas, no se jugará en el Estadio de Vallecas, según confirmaron a EFE fuentes del club franjirrojo, que aseguran que la Comunidad de Madrid sigue sin levantar la orden de retirada de concesión del recinto de su propiedad.

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A falta de ocho días para que se dispute ese partido, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, el Rayo tiene que buscar, de nuevo, un emplazamiento para recibir como local al Real Racing Club de Santander.

La primera opción del Rayo, si no era posible jugar en Vallecas, era Getafe, pero el club que preside Ángel Torres ya comunicó al equipo vallecano la imposibilidad de cederle el Coliseum por las obras que está realizando y porque solo dos días después recibe al Celta de Vigo. Las otras dos opciones que se plantean ahora son El Plantío, en Burgos, puesto que el club castellano está dispuesto a colaborar con el Rayo, y la de Butarque, en Leganés, que en caso de ser elegida sería la tercera vez en lo que va de año que acoge un partido del conjunto franjirrojo.

Todas esas opciones, al no ser Vallecas, no gustan a la afición rayista. Para el partido del pasado 20 de agosto frente al Alavés la gran mayoría de abonados no se desplazó a Leganés. Solo hubo en las gradas 4.280 espectadores, muchos de ellos simples aficionados al fútbol con invitación para entrar. Además, para ese 5 de septiembre, a las 16:45 horas, la afición del Rayo ha convocado una manifestación en contra de la directiva del club en la Fuente de la Asamblea bajo el lema ‘El Rayo es de Vallekas o no será’.

Las reivindicaciones, según el manifiesto difundido, son claras: “Defender nuestro estadio, luchar para que tenga unas condiciones dignas, y que se marche la persona que ha estado jugando durante años con nosotros y que sigue maltratando a nuestro equipo”. Hace un mes la Comunidad de Madrid, propietaria del Estadio de Vallecas, decidió retirar al Rayo la concesión del recinto mientras se acometen obras en la instalación por "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

El Rayo se afanó en los días posteriores a tratar de subsanar esos requerimientos de la Comunidad de Madrid e incluso realizó una auditoria de la que salió un informe de más de mil folios que estudian los técnicos del organismo regional y que aún no han dado el visto bueno para abrir el recinto al público.

Desde el Rayo aseguran a EFE que el estadio está en "perfectas condiciones para albergar partidos con seguridad" y han instado a la Comunidad de Madrid a que "resuelva la situación a la mayor brevedad" para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes.