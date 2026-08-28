Juan Pérez 28 AGO 2026 - 20:41h.

El centrocampista español era uno de los deseos del técnico español

Vídeo: Gonzalo García marca su primer gol con el Fulham ante Xabi Alonso

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El Fulham de Álvaro Arbeloa ve truncada una de sus operaciones pendientes tras buscar repetidas veces a Thiago Pitarch, una perla por la que el Real Madrid no negocia. La constante negativa del conjunto blanco pesa por la confianza extrema en el centrocampista de 19 años, al que José Mourinho espera para colocarlo en la dinámica del primer equipo una vez se recupere de su lesión actual.

La entrega del Fulham con los canteranos madridistas en este mercado de fichajes pasa por el deseo de Álvaro Arbeloa de captar algunas de las figuras con las que ha convivido desde hace años en su etapa como entrenador en el Real Madrid. Thiago Pitarch era la guinda del pastel, pero en el club merengue apuestan por su continuidad, lo que empuja a los ingleses a recuperar el interés en Manuel Ángel.

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El centrocampista de 22 años, con interés del Dépor, Cádiz y Alavés, tuvo algunas oportunidades con Arbeloa la pasada temporada. Actualmente el conjunto gaditano es el mejor posicionado para hacerse con el jugador según Marca, ya que ha ofertado por unos cuatro millones de euros para hacerse con el jugador, aunque todavía no hay nada cerrado por lo que el Fulham como mínimo debe pasar por esa cifra.

Con la incorporación de Gonzalo García y César Palacios, el riesgo de Arbeloa es total porque se alinea su conocimiento con las directrices del mercado con un coste muy alto. Aún así es conocedor de la casa y del potencial de los jóvenes, de ahí que la insistencia en Pitarch y ahora Manuel Ángel estén por encima de otros jugadores, aunque la realidad de Los Cottagers es que la medular está bien cubierta a falta de algún jugador de rotación.

Pitarch tendrá minutos con el primer equipo y Manuel Ángel apunta a una salida, pero no se descarta un escenario donde ambos vuelvan a compartir momentos en el filial blanco en una temporada donde están señalados para empezar a brillar.