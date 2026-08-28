Manolo Higuera, resignado ante el posible fichaje de Sergio Martínez por el Real Madrid: "Entiendo que tenga sus dudas"
Sergio Martínez, convocado para el Racing-Elche
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El Racing de Santander arranca la jornada 3 de LALIGA EA Sports este viernes ante el Villarreal en El Sardinero y lo hará con Sergio Martínez en la convocatoria aún sin finiquitarse su marcha al Real Madrid. Sobre el canterano ha hablado Manolo Higuera en DAZN en la previa del encuentro, resignado ante el pago de la cláusula por parte del equipo blanco y valorando también los dos o tres fichajes que aún tiene pendientes el conjunto montañés.
Manolo Higuera, en la previa del Racing-Elche
Arranque de temporada del Racing: "La verdad es que estoy satisfecho porque hemos jugado dos partidos verdaderamente complicados como el Villarreal, uno de los cuatro mejores de esta competición y hemos competido, creo que no hemos sido inferiores en ningún momento del partido. El otro día jugamos en Getafe, contra un equipo que, como todos sabemos, es especialmente complejo de atacar. Ha habido un momento clave del partido que tuvimos un penalti a favor y, si lo hubiéramos marcado, probablemente hubiéramos ganado el partido. Pero lo fallamos y el fútbol, sobre todo en Primera División, te castiga y te penaliza. Hemos perdido el partido pero estoy muy satisfecho".
Cierre de mercado: "Nosotros todavía tenemos pendientes entre dos y tres operaciones, alguna ya es inminente. Dos o tres entradas todavía vamos a hacer. Y estamos con la duda esa preocupación de las posibles salidas de nuestros jugadores importantes".
Marcha de Sergio Martínez: "Sergio no necesita ninguna lección de racinguismo porque siente el Racing como si fuera su casa. Lleva toda su vida con esa camiseta y no necesita ningún aliciente especial. Lo que ocurre es que, cuando hay un transatlántico como el Real Madrid que te viene y te ofrece desde mucho más dinero a mucho cariño también, pues entiendo que tenga sus dudas. Nosotros, lo único que tenemos que hacer es respetar su decisión y, sea lo que sea, esperar que sea para bien".