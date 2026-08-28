Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 17:59h.

Así salen José Alberto y Martín Anselmi

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La jornada 3 de LALIGA EA Sports arranca en El Sardinero con el partido entre el Racing de Santander y el Elche en el que los dos equipos buscarán su primer triunfo del curso. Los cántabros, a la espera de saber qué pasa con algunos nombres de su plantilla y los ilicitanos, a la espera de más fichajes, salen con estas alineaciones confirmadas por parte de José Alberto y de Martín Anselmi.

En el Racing de Santander, José Alberto introduce algunos cambios con respecto al equipo que cayó el fin de semana pasado ante el Getafe en el Coliseum. Los que no cambian son Jorge Salinas y Gustavo Puerta, que siguen siendo futbolistas del cuadro montañés pese al fuerte interés de varios equipos a pocos días del cierre de mercado.

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Facu González entrará por Jorge Ramón en el eje de la defensa y otros dos fichajes se estrenarán como titulares tras haber participado ya desde el banquillo. Iván Martín formará junto a Puerta en la medular en detrimento de Sergio Martínez y Yassir Zabiri será el delantero centro titular dejando en el banquillo a Asier Villalibre.

Por parte del Elche, Martín Anselmi también modifica dos futbolistas de su último once titular, en la derrota ante el Barcelona por 0-5 en el Martínez Valero. Uno de ellos es Facundo Buonanotte, que dispondrá de su primera titularidad en la mediapunta franjiverde por delante de Tete Morente.

La otra novedad del técnico argentino en el equipo ilicitano llega en la defensa, donde se mantiene la formación de tres centrales con Buba Sangaré y Germán Valera por las bandas. Pedro Bigas recupera su sitio en el once inicial sacando del mismo a Redondo.

Alineaciones confirmadas del Racing de Santander y el Elche

XI del Racing: Julen Agirrezabala; Álvaro Mantilla, Manu Hernando, Facu González, Jorge Salinas; Gustavo Puerta, Iván Martín, Andrés Martín, Sergio Canales, Íñigo Vicente; Yassir Zabiri.

XI del Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré, David Affengruber, Pedro Bigas, Víctor Chust, Germán Valera; Marc Aguado, Gonzalo Villar, Facundo Buonanotte, Ali Houary; Fer Niño.