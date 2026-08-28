Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 13:14h.

El Zaragoza pierde a Hansson y discute la fórmula por el fichaje de Borja Alonso con el Betis

Es el gran deseo de Lalo Arantegui en la recta final de la ventana estival

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El Real Zaragoza afronta los últimos días de mercado con el grueso de los deberes hechos. Lalo Arantegui ha efectuado un trabajo preciso para el reto que supone salir cuanto antes de Primera RFEF. Tras dar salida a muchos jugadores y firmar más de una decena de nuevas caras, la dirección deportiva trabaja en la guinda del pastel y esa podría llegar desde un recién ascendido a LALIGA EA SPORTS. Hablamos de Marco Sangalli.

El extremo reconvertido en lateral es el gran deseo de Lalo en estos últimos días de mercado. Su llegada al club supondría un tremendo salto de calidad al tratarse de un futbolista con una dilatada experiencia en categorías superiores y que llega tras ascender a la élite con el Racing de Santander teniendo participación en casi todos los partidos de la temporada. De inicio se trataba de una operación compleja, aunque con el paso de los días parece acercarse al Ibercaja Estadio.

El futbolista ya era conocedor desde hace días de las intenciones del Zaragoza, aunque pidió un tiempo para sopesar otras alternativas recibidas desde LALIGA HYPERMOTION. Sin embargo, según cuenta El Periódico de Aragón, ninguna opción ha cristalizado y su llegada a la capital aragonesa estaría más cerca.

La única amenaza actual procede desde el Burgos. Osasuna desea firmar a Lizancos, lo que dejaría un hueco en el lateral que el conjunto burgalés desea cubrir con Sangalli. El futbolista, mientras tanto, ha pedido al Zaragoza unas horas más a la espera de novedades y el conjunto blanquillo está dispuesto a esperar hasta el final.

Una opción aparcada

El deseo del Zaragoza en firmar a Sangalli le ha llevado incluso a frenar otra operación que manejaba en el mercado para esa demarcación. Se trataba de Arnau Campeny, futbolista del Europa. Esa es la otra opción que maneja la dirección deportiva, aunque el club lo apuesta todo a la misma carta y aparca en estos momentos esta posibilidad.