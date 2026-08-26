David Torres Valencia, 26 AGO 2026 - 18:17h.

El último movimiento del Valencia en el mercado desbloquea el fichaje de Rubén Iranzo por el Zaragoza

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Ruben Iranzo ya es oficialmente jugador del Real Zaragoza. El Valencia CF ha cerrado la salida del canterano rumbo al conjunto aragonés en una operación que permite al defensa iniciar una nueva etapa después de 14 temporadas en la Academia valencianista. El acuerdo se ha cerrado a coste cero, pero el Valencia mantiene un 25% de los derechos económicos del futbolista, de modo que conservará una participación en caso de una futura venta. La operación, además, contempla la vinculación del jugador con el Zaragoza para las próximas temporadas.

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Rubo Iranzo, pendiente de Maffeo y Arnau Martínez

El movimiento llevaba varios días encaminado y quedó desbloqueado después de que el Valencia CF encontrara una solución para su lateral derecho. El fichaje de Pablo Maffeo fue la pieza que permitió liberar definitivamente a Iranzo, ya que el club necesitaba incorporar un recambio antes de dar luz verde a la salida del defensa. ElDesmarque ya informó en su día que el acuerdo entre las partes estaba prácticamente cerrado y que el Valencia se reservaba un porcentaje sobre una futura venta, además de un derecho de tanteo.

Iranzo pone así punto final a su etapa en el Valencia después de haber recorrido prácticamente todas las categorías de la Academia. El defensa de Picanya llegó al club con apenas nueve años y alcanzó el primer equipo tras completar toda su formación en Paterna. Debutó en la temporada 2021/22, en una victoria ante el Levante UD, como una de las grandes promesas emergentes de la cantera. Desde entonces ha disputado 12 partidos oficiales con el primer equipo y ha marcado un gol.

Un culebrón que se alargó por culpa del mercado che

La salida de Rubo supone también la culminación de una operación que durante varias semanas estuvo condicionada por las necesidades del primer equipo. El Zaragoza había puesto sus ojos en el valenciano por su polivalencia, ya que puede actuar tanto como lateral derecho como en el eje de la defensa. Las negociaciones llegaron a atascarse precisamente por el porcentaje que conservaría el Valencia: inicialmente se planteó un 10%, mientras que el club de Mestalla quería elevarlo.

Finalmente, ambas entidades han encontrado el punto de acuerdo con ese 25% para el Valencia en una futura venta. Rubo abandona Mestalla sin generar un ingreso inmediato por traspaso, pero el club se asegura una participación importante si el futbolista vuelve a despertar interés en el mercado. El Zaragoza, por su parte, incorpora a un jugador de 23 años, formado en la Academia valencianista y con experiencia en el fútbol profesional, para reforzar su defensa.