Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 08:40h.

Francho Serrano rememora el descenso del Zaragoza tras fichar por el Getafe: "La más dura de mi carrera"

Lalo Arantegui perfila la defensa blanquilla con otra salida necesaria

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El Real Zaragoza está cada vez más cerca de arrancar su andadura en Primera RFEF y también de poner punto y final a un verano cargado de trabajo en sus oficinas. La plantilla ha sufrido muchos cambios a raíz del descenso entre salidas y fichajes y Lalo Arantegui perfila los últimos retoques. Tras cerrar el fichaje de Joaquín Delgado para el ataque, los esfuerzos están centrados ahora en apuntalar el lateral diestro con Rubén Iranzo, una operación que está muy cerca de concretarse.

Si nada cambia de manera radical, el lateral diestro del Valencia se convertirá en nuevo jugador del Real Zaragoza. ElDesmarque ha podido saber que el acuerdo está cerrado y que firmará tres años en la capital aragonesa. El conjunto che se guarda un porcentaje sobre una futura venta y un derecho de tanteo. De esta manera estaría resuelta otra de las grandes tareas pendientes del club este verano.

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Una operación que no ha podido avanzar hasta que el Valencia no ha concretado la llegada de un recambio. El pasado miércoles cerró el fichaje de Pablo Maffeo para el lateral, un movimiento que desbloqueó la salida de Iranzo rumbo al Ibercaja Estadio. En las próximas horas se cerrará su llegada al club de manera definitiva.

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Hugo Carrillo, rumbo a Primera RFEF

Otras de las operaciones que está a punto de concretar el Zaragoza es la salida de uno de los defensas que debía marcharse para dejar hueco. Desde hace semanas el foco estaba puesto en Hugo Carrillo y todo apunta a que seguirá jugando en Primera RFEF de la mano del Mérida. El conjunto extreño lleva todo el verano tras su fichaje y las negociaciones han llegado a buen puerto.

De esta forma Ibai Gómez ve cumplida otra de sus pretensiones con el vestuario blanquillo a menos de dos semanas para que arranque la competición.