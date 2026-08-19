Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 10:32h.

El Zaragoza cierra el fichaje de Joaquín Delgado y el Oviedo queda atento a su futuro

Jugará competición europea esta temporada

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Francho Serrano cerró su salida del Real Zaragoza este pasado martes. El mediocentro tenía todas las papeletas para decir adiós tras no alcanzar un acuerdo econónico con el conjunto blanquillo después del descenso a Primera RFEF. A su puerta tocaron varios clubes y finalmente ha sido el Getafe el que se ha llevado el gato al agua. El exblanquillo jugará en LALIGA EA SPORTS y ya luce como nuevo futbolista azulón.

Eso sí, lo hace sin olvidar de dónde viene. Así lo demostró durante su primera comparecencia pública como jugador del Getafe. Francho se acordó del descenso del Zaragoza y de lo mal que lo ha pasado esta temporada con el equipo de su vida. "Vengo de una temporada, quizá la más dura de mi carrera, por lo que ha supuesto el descenso del Real Zaragoza, pero cuando te llegan oportunidades como esta, un club como el Getafe, son cosas que no se pueden rechazar", expresó.

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La despedida de Francho

Tras confirmar su salida del Zaragoza, Francho quiso dejar unas palabras de cariño para el club de su vida y para su afición. Lo hizo con el siguiente mensaje:

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"Nunca pensé que podría llegar el momento de separar nuestros caminos. Nunca imaginé que tendría que despedirme del equipo de mi vida. Ha sido una decisión muy difícil. Por mi cabeza nunca había pasado la idea de llevar otro escudo, pero este paso es bueno para todos. El que debo dar, por mucho que me duela. Me marcho porque es la mejor solución para la entidad, para el club, que está por encima de todo y de todos.

Quiero agradecer a todos los cuerpos técnicos y a todos los compañeros que han estado conmigo desde que llegué, siendo alevín, pasando por todas las categorías y acompañándome en un camino que me ha hecho ser quien soy hoy. Gracias también a todos los zaragocistas que siempre me han mostrado todo el cariño y el apoyo posibles, incluso en los momentos más difíciles y a pesar de las circunstancias.

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Espero que se me recuerde como una persona que siempre ha antepuesto el Real Zaragoza a todo. Me habría gustado despedirme de otra manera, pero las circunstancias han hecho que todo haya sucedido muy rápido, después de unos días de profunda reflexión y de valorar la oportunidad y el reto que se me presentan en Getafe. Quiero que sepáis que siempre voy a apoyar al equipo, esté donde esté y pase lo que pase. Soy y seré un aficionado más, que nunca se cansará de decir lo orgulloso que está de ser zaragozano y zaragocista.

La Romareda siempre será mi estadio. Os deseo lo mejor para este año, estoy seguro de que vendrán cosas mejores. Me voy con la cabeza bien alta y con la conciencia muy tranquila por haberlo dejado todo por este club. Y me voy también con el orgullo de haber cumplido el sueño que tenía desde pequeño: llegar a ser capitán del primer equipo".