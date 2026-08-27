Ander Herrera confiesa por qué fichó por el Real Zaragoza: "He cuidado de mi dinero"

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 10:11h.

El centrocampista ha explicado el motivo de su llegada al conjunto aragonés

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Ander Herrera tenía claro que su regreso al Real Zaragoza no iba a estar condicionado por un contrato millonario ni por las condiciones económicas de su última etapa profesional. El centrocampista bilbaíno decidió volver al club en el que se formó después de su salida de Boca Juniors y hacerlo en una situación especialmente complicada para la entidad, que actualmente compite en Primera RFEF. Un mes después de hacerse oficial su regreso, el futbolista ha explicado a BBC Sport las razones que le llevaron a tomar una decisión tan personal.

Un regreso por amor al Real Zaragoza

Ander Herrera ha reconocido que su situación económica le ha permitido afrontar esta última etapa de su carrera de una manera diferente. Después de una trayectoria que le llevó a jugar en el Manchester United, el Paris Saint-Germain y el Athletic Club, entre otros, considera que puede permitirse el lujo de elegir dónde y cómo quiere terminar su carrera. “No necesito un contrato, he tenido una carrera muy exitosa, pienso que he cuidado de mi dinero y puedo darme este regalo a mí mismo: ayudar a mi club de manera gratuita en un momento difícil”, explicó el futbolista.

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El bilbaíno ha regresado al Zaragoza porque ha sido el club que le abrió las puertas del fútbol profesional y en el que creció antes de convertirse en uno de los centrocampistas españoles con mayor recorrido internacional. “Es algo que me hace estar muy orgulloso, el estar aquí solo para ayudar y no pensar en dinero, contratos o cosas así”, reconoció.

Ander Herrera "cierra el círculo"

El futbolista entiende su regreso como el último gran sueño de su carrera. La situación deportiva del Zaragoza está muy lejos de los escenarios habituales en los que Herrera desarrolló buena parte de su trayectoria, pero eso no cambió su deseo. “Es el último sueño que quería que se hiciera realidad, volver a casa”, afirmó. El centrocampista ha definido esta nueva etapa como “cerrar el círculo” y mantener la pasión por el fútbol y poder hacerlo en Zaragoza ha sido, para él, la mejor manera de afrontar el tramo final de su carrera.