Pablo Sánchez 25 AGO 2026 - 11:15h.

El Zaragoza cierra el fichaje de Joaquín Delgado y el Oviedo queda atento a su futuro

El club blanquillo busca apuntalar dos posiciones en la recta final del mercado

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El Real Zaragoza no ha dicho la última palabra en el mercado de fichajes. Lalo Arantegui ha confeccionado una plantilla que ilusiona, con muchos cambios durante el verano enfocados a salir cuanto antes de Primera RFEF. Pese a los muchos refuerzos, aún faltan dos posiciones por nutrir y una de ellas es la banda derecha. Para esa demarcación asoma una opción con la que el club sueña a la espera de una decisión definitiva. Hablamos de Marco Sangalli.

Según informa El Periódico de Aragón, Sangalli es el futbolista con el que sueña el Zaragoza para poner la guinda a un verano frenético. El extremo de 34 años, reconvertido en lateral, dotaría al conjunto blanquillo de orden defensivo y de dinamismo en ataque al tratarse de un futbolista ofensivo que ha ido retrasando su posición con el paso de los años.

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En estos momentos Sangalli es la gran apuesta de Lalo Arantegui, aunque su fichaje no será sencillo. En estos momentos, el futbolista le habría pedido al Zaragoza esperar unos días por si aparece una oferta de LALIGA HYPERMOTION. Cabe recordar que Sangalli acaba de lograr el ascenso a LALIGA EA SPORTS con el Racing de Santander, donde ha participado en casi todos los encuentros de la temporada y ha sido pieza clave en el objetivo alcanzado por el conjunto cántabro. Sería, sin duda, un fichaje de postín para completar el puzle.

Más nombres sobre la mesa

La opción de Sangalli no es la única que maneja Lalo para el lateral diestro. El director deportivo es consciente de la dificultad de la operación, por lo que se guarda un plan B en la recámara. De momento, no has trascendido el nombre de la otra alternativa que acompañaría a Gabilondo en la banda. Por delante, una semana para conocer el desenlace de la operación.