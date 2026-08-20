Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 13:28h.

El director deportivo analiza el mercado de fichajes blanquillo

El Zaragoza cierra el fichaje de Joaquín Delgado y el Oviedo queda atento a su futuro

Compartir







El Real Zaragoza no baja el ritmo en su frenético mercado de fichajes. Tras muchos rodeos, Lalo Arantegui logró acabar con la incógnita de la delantera y cerró la incorporación de Joaquín Delgado. El ariete sevillano ha sido presentado este jueves en sociedad y ha estado acompañado por el citado dirigente blanquillo. Allí, el líder de la parcela deportiva confirma las próximas incorporaciones zaragocistas.

En la sala de prensa maña, Lalo Arantegui ha respondido a todo tipo de cuestiones sobre el mercado de verano. El director deportivo blanquillo asegura que aún restan, como mínimo, dos fichajes más. Y es que el Real Zaragoza no descarta una guinda. Además, el dirigente aragonés ha confirmado también una salida en las próximas horas.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo mueve la opción de Sergio Arribas y el Almería se protege con un fichaje del Real Madrid

Las palabras de Lalo Arantegui en el Real Zaragoza

Los detalles del traspaso de Francho Serrano. "Tuvimos miedo con la reacción de algunos jugadores por las condiciones de su salida. Lo hemos entendido por quién es Francho, el cariño que le ha tratado la nueva propiedad, el esfuerzo que hizo el año pasado para salvar la categoría. La voluntad del jugador era salir. Tratamos de conseguir el mejor acuerdo posible, que no se ha podido. No se ha ido a coste cero. Respetamos su decisión por quién es y su actitud con nosotros. Todo el contrato es de objetivos a futuro. Era aceptar eso o se rompía el acuerdo. Tuvimos que valorar bien quién era el jugador y su voluntad. Queremos jugadores que tengan la mente al 100% aquí. Francho siempre lo ha estado, pero tocó hacer algo especial que no hemos hecho con otros. Francho es un jugador especial".

PUEDE INTERESARTE El Celta se lanza por el fichaje de Victor Nelsson y aprovecha un contexto ventajoso

El futuro de Yussif Saidu. "Dependerá del mercado. Con Francho contábamos que iba a estar, pero cambia en horas. Hoy digo no, pero si llega una oferta, el jugador quiere salir y las condiciones son de mercado, saldrá. Tenemos a Monzón, que está preparado para asumir ese rol".

El trato con la propiedad. "Muy bien. Son muy proactivos en el día a día, con una cara visible con Guido como director general. Estamos trabajando de manera intensa en todos los departamentos. Mañana habrá propietarios del club en la ofrenda. El objetivo está claro y las ideas muy marcadas".

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid se decide con el delantero y plantea dos fórmulas por el fichaje

Una nueva salida. "Buscamos un defensa central y un lateral derecho. Probablemente, en los próximos días saldrá Hugo Carrillo cedido. Vendrá un central que jugará de central y un lateral derecho que será exclusivamente lateral derecho".

Los dos últimos fichajes. "Habrá dos jugadores por puesto. La salida de Francho nos trastoca, porque su puesto estaba cubierto. Vendrán un lateral derecho y un central. Nos quedaremos con dos jugadores por puesto. La plantilla estará cerrada con estas dos incorporaciones, abiertos a cualquier posibilidad de algún jugador que no se pueda de decir que no. No estaremos hasta el 31 de agosto".