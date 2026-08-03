El Zaragoza busca otra opción al fichaje de Jesús de Miguel por dos motivos

Pablo Sánchez 03 AGO 2026 - 07:49h.

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El Real Zaragoza sigue peinando el mercado en busca de un delantero que complete la parcela de ataque de un equipo cuyo vestuario ha sufrido una importante revolución para afrontar esta difícil temporada en Primera RFEF. La opción favorita durante todo el verano para ocupar ese puesto vacante era la de Jesús de Miguel, aunque sus problemas físicos han provocado que el conjunto blanquillo se replantee la situación. Esta situación ha llevado al club a tomar otra importante determinación.

Según informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza baraja la opción de firmar a otro delantero, sin descartar aún que Jesús de Miguel termine recalando en el club. Dos motivos han llevado a la dirección deportiva blanquilla a cambiar el foco en este sentido. El principal tiene que ver con los problemas físicos del jugador del Tenerife.

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La pubalgia que sufre Jesús de Miguel lo convierten en un fichaje con cierto riesgo que el Zaragoza no está seguro si debe asumir. Esta incertidumbre ha llevado al club a plantear otras alternativas en el mercado. El otro motivo que invita a pensar en otra pieza deriva de las últimas declaraciones de Ibai Gómez sobre el atacante. De Miguel se asemeja bastante a perfil de Edu Espiau y el cuerpo técnico desea un jugador distinto, que complemente y aporte diferentes soluciones a la parcela ofensiva.

Adrián Liso y Bazdar, la prioridad

Más allá de los fichajes que faltan por llegar, la prioridad del Zaragoza es desbloquear las salidas de Adrián Liso y Samed Bazdar. El español cuenta con muchos pretendientes y, entre ellos, se reactivó en los últimos días la opción del Mallorca, pese a que la prioridad del futbolista era jugar en LALIGA EA SPORTS. Este y el apartado económico son los dos motivos que dificultan esta operación mientras otros clubes siguen al acecho.