Pablo Sánchez 22 JUL 2026 - 08:50h.

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Una docena de fichajes avalan el intenso trabajo que está llevando a cabo la dirección deportiva que encabeza Lalo Arantegui este verano. El Real Zaragoza sigue en reconstrucción y los esfuerzos están centrados ahora en apuntalar el ataque. El futbolista deseado es Jesús de Miguel, pero su llegada se está demorando. El Tenerife no lo está poniendo fácil y eso hace que el club blanquillo se vea obligado a tener preparado un plan B.

Tal y como informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza empieza a manejar alternativas para el ataque por si falla el fichaje de Jesús de Miguel. El delantero tiene incluso apalabrado su llegada al Ibercaja Estadio, aunque su club de origen no lo está poniendo nada fácil. El Tenerife no se baja de los 200.000 euros y el conjunto aragonés no está dispuesto a abonar dicha cantidad.

La intención del Zaragoza es que esté a disposición de Ibai Gómez cuanto antes, pero el Tenerife no parece dispuesto a dejarlo salir al menos hasta agosto y solo si se dan las condiciones adecuadas. Este es otro de los grandes inconvenientes que lleva al club a plantear alternativas de mercado para ocupar su demarcación.

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Diego González se incorpora al club

El Real Zaragoza y Diego González han alcanzado un acuerdo por el que el defensor se convierte en un nuevo jugador blanquillo por dos temporadas, confirmó este martes el club.

Diego González es un central zurdo formado en las categorías inferiores del Real Betis y con reciente experiencia tanto en equipos de Primera Federación como en LaLiga Hypermotion (Segunda), competición en la que ha jugado las tres últimas temporadas y en la que acumula cerca de un centenar de partidos.