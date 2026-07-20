Pablo Sánchez 20 JUL 2026 - 11:59h.

Tira y afloja del Real Zaragoza y el Tenerife por Jesús de Miguel: las cifras que paralizan su fichaje

El club pide más dinero tras la inversión realizada para ficharlo en propiedad

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El Real Zaragoza encara una nueva fase del verano. Este lunes comenzó el trabajo de pretemporada con Ibai Gómez a los mandos y tras confirmar hace unos días el fichaje de Ander Herrera. El equipo empieza a preparar la temporada tan dura que se avecina en Primera RFEF mientras en las oficinas continúan con el trabajo para perfilar la plantilla. Una de las tareas pendientes de Lalo Arantegui es dar salida a jugadores inviables en la categoría de bronce y que pueden dejar un buen pellizco económico en las arcas del club. Entre ellos, Samed Bazdar.

El delantero se encuentra de vacaciones tras disputar el Mundial con Bosnia y a la espera de conocer su destino. Por el camno han surgido algunas opciones, pero no convencieron a la dirección deportiva. El último en tocar en el despacho de Lalo Arantegui ha sido el St. Gallen suizo, aunque tampoco parece ser suficiente.

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Según informa El Periódico de Aragón, el St. Gallen ofrece dos millones de euros por su fichaje además del 15% de una futura venta. Sin embargo, el Zaragoza sigue viendo insuficiente esta cantidad ante los tres kilos que costó en su día la adquisición de Bazdar en propiedad. Como decíamos, no es la primera oferta que la dirección deportiva declina a la espera de que lleguen otras más suculentas. Mientras tanto, el mercado avanza.

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El factor al que se agarra el Zaragoza

La premisa es clara: recuperar el dinero invertido. A partir de ahí el Zaragoza comenzaría a mover ficha para que Bazdar se marche. Uno de los factores a los que se agarra el club blanquillo para pedir más dinero tiene que ver con el Mundial. Pese a que no ha tenido mucho protagonismo con Bosnia, la escuadra aragonesa considera que el atacante se revaloriza por el simple hecho de disputar un torneo de tal calibre.

Con buena parte del mercado aún por delante, queda ver qué club está dispuesto a desembolsar la cantidad que el Zaragoza considera justa y suficiente por Samed Bazdar.