Pablo Sánchez 21 JUL 2026 - 09:58h.

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El Real Zaragoza 25/26 echó a rodar con un objetivo claro: volver cuanto antes a LALIGA HYPERMOTION. El equipo blanquillo dio inicio a su pretemporada bajo las directrices de Ibai Gómez entre los jugadores que siguen del curso pasado y las nuevas caras que se incorporan al vestuario. Mientras tanto, desde las oficinas prosigue el trabajo para terminar de apuntalar una plantilla cuyo último inquilino en llegar ha sido Diego González.

En la primera sesión del equipo en la Ciudad Deportiva, Ibai Gómez se dirigió al plantel con un primer discurso de motivación de cara a la temporada que se avecina. Sus palabras expresaron lo que espera el cuerpo técnico del equipo y qué factores son innegociables para lograr el objetivo día a día.

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El mensaje de Ibai Gómez a la plantilla

"Estoy encantado de estar con todos vosotros, me parece que hemos hecho una plantilla preciosa. El principal objetivo es cambiar la mentalidad de los que estais del año pasado y cambiar la mentalidad de fuera. Se cambia a base de energía, de pasión, de transmitir esto. Hay que hacerlo en el día a día. Somos muy exigentes con esto. Lo transmitiremos. Mejoraremos de forma individual seguro y llegaremos a mejorar de forma colectiva", prosiguió el míster.

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"Luego los resultados dependen de mil factores pero todo lo que esté en nuestra mano lo tenemos que hacer. Innegociable el trabajo, la pasión, la energía, nos iréis conociendo. Somos muy accesibles. Ya veréis que hay normas básicas que tenemos que cumplir desde el primer día. Hay que marcar un orden desde el primer día. A partir de ahí a divertirnos, que es lo más importante, desde la máxima exigencia. Trabajo, energía, pasión y a divertirnos".