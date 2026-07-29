Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 22:18h.

Compartir







El Real Zaragoza disputó este miércoles su primer amistoso en el clásico stage de Boltaña. La expectación era bastante grande por ver el nuevo proyecto que se avecina en Primera RFEF con el sentir común de salir cuanto antes de esta categoría. Antes del encuentro, Lalo Arantegui repasó la situación de la plantilla y algunos nombres propios como el de Francho.

Durante una entrevista en Aragón Deporte, el director deportivo del Zaragoza dejó claro que su mayor deseo es que Francho siga en el club, aunque reconoce que para ello el jugador tendrá que adaptarse a la realidad económica del club en esta categoría. Dejó claro que tratarán de buscar una solución satisfactoria para ambas partes.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo busca un fichaje en el Zaragoza y puja con el Barcelona: un debate abierto

"Tenemos que encontrar un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Hay que adaptar la realidad económica que tenemos en Primera RFEF a los contratos de los jugadores. Me gustaría que se quedara con nosotros en la realidad que tenemos que estar", sentenció.

Salidas, la plantilla y la exigencia del club

Fichajes y salidas: "Los jugadores que salgan serán los que entren. En algunos casos no será exactamente el mismo jugador que tenga que salir pero son jugadores que si salen serán vendidos en condiciones beneficiosas para el Zaragoza. Si ahora mismo tuviéramos que bajar la persiana, firmo la plantilla que tenemos. Varios de ellos tienen mucho mercado, en el día a día estamos recibiendo intereses. Encontraremos una solución seguro, nos queda un mes. Son dos por puesto, el proyecto está muy claro. No nos vamos a salir de ahí. Con 22 jugadores y un tercer portero estamos preparados para una temporada como esta".

El vestuario: "Tenemos que devolver al equipo a la categoría que como mínimo tenemos que estar. Veo que vienen todos muy concienciados, algunos incluso teniendo la posibilidad de jugar en un club de superior categoría han querido venir al Zaragoza. La exigencia máxima les motiva".