El Celta se lanza por el fichaje de Victor Nelsson y aprovecha un contexto ventajoso

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 11:42h.

Su incorporación, sujeta a una salida

El Celta fía el acuerdo por Viktor Tsygankov a un esfuerzo personal y pacta otro fichaje

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El Celta de Vigo aspira a un cierre de mercado movido. Aunque enfocado en las últimas salidas que alivien la situación salarial del equipo celeste, Marco Garcés también avanza por los fichajes que sigue demandando Claudio Giráldez. Con la operación encarrilada de André Almeida, el conjunto olívico pone el foco en el central deseado.

La dirección deportiva viguesa busca un nuevo defensa central que supla la más que probable salida de Manu Fernández. En este sentido, el periodista Matteo Moretto avanza el interés del Celta en Victor Nelsson.

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El Celta se lanza por el fichaje de Victor Nelsson

El defensa central de 27 años está en la órbita celeste. Nelsson, que pudo aterrizar en LALIGA EA Sports de la mano del Sevilla FC en anteriores mercados de fichajes, está bien posicionado para reforzar el eje de la zaga del Celta. Aún con contrato hasta junio de 2027 en el Galatasaray turco, Marco Garcés puede aprovecharse un contexto ventajoso en esta operación.

Según deslizan varios medios turcos, el Galatasaray está por la labor de rescindir el contrato del internacional danés. En Turquía, Victor Nelsson no cuenta con oportunidades, como pudo comprobarse en el curso anterior, ya que tuvo que salir cedido al Hellas Verona.

Ahora, el club turco parece que puede facilitar la llegada del ansiado defensa central que demanda Giráldez. En paralelo, y además de André Almeida, el Celta de Vigo pelea por el complicado fichaje de Viktor Tsygankov.

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Dos posibles novedades para el estreno celeste en LALIGA

El delantero Pablo Durán y el lateral izquierdo Javi Galán podrían estar a disposición de Claudio Giráldez para el partido del próximo sábado contra el Valencia en Mestalla. Ambos jugadores se encuentran en la recta final de la recuperación de sus respectivas lesiones y este miércoles se ejercitaron con sus compañeros en la ciudad deportiva Afouteza.

Pablo Durán lleva de baja desde el pasado 27 de mayo, cuando fue operado de la lesión en el hombro izquierdo que le obligó a perderse varios partidos del pasado curso. Javi Galán, uno de los fichajes veraniegos del Celta, se lesionó en el primer amistoso de la pretemporada contra el Braga, tras el cual le diagnosticaron una rotura fibrilar de bajo grado en el recto femoral izquierdo.