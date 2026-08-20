El Atlético de Madrid se decide con el delantero y plantea dos fórmulas por el fichaje

Ángel Cotán 20 AGO 2026 - 10:26h.

El fichaje del tercer delantero genera consenso

El Atlético de Madrid se cubre las espaldas por Jorge Salinas y calienta otro fichaje

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El Atlético de Madrid evidenció ayer la necesidad de una nueva pieza de ataque. Con Alexander Sorloth lesionado y Julián Álvarez en el foco por una posible salida, Diego Pablo Simeone tuvo que alinear en punta de lanza a Ademola Lookman. Ocurra lo que ocurra con el atacante argentino, la dirección deportiva rojiblanca va a por un tercer ariete.

Con Mateu Alemany a la cabeza, el Atlético maneja varias alternativas para reforzar una delantera que demanda otro tipo de perfil. Y la decisión está tomada, según avanza el periodista Pedro Fullana en la Cadena SER.

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Las dos fórmulas del Atlético de Madrid para fichar al delantero

La citada fuente asegura que el Atlético de Madrid se ha decidido por el tercer futbolista que complete la delantera para la presente temporada e incluso plantea dos escenarios. La primera fórmula de fichaje que está sobre la mesa es un traspaso por un ariete que suponga una inversión media para las arcas colchoneras.

El espacio salarial importa más que la inversión de la propia operación en estos momentos. Una situación que lleva al club madrileño a valorar otra fórmula. La cesión por un delantero centro también está sobre la mesa.

Ahí encaja el nombre de Nicolas Jackson, con un precio disparado en el mercado de fichajes (ronda los setenta millones de euros), pero que demanda más minutos. En el Chelsea, con varios compañeros por delante, no podrá cumplir su deseo. A ese tipo de mercado aspira el Atlético para reforzar su delantero. La decisión está tomada.

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Simeone confirma más trabajo en el mercado de fichajes rojiblanco

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, aseguró el pasado miércoles, tras la victoria por 2-0 contra el Málaga, que tanto el 1-0 de Kang in Lee como el 2-0 de Álex Baena son “dos golazos”, que fueron necesarios para el equipo rojiblanco, contra un rival que “compitió muy bien”. No se queda con uno de ellos por encima del otro. “Sería injusto con Álex (Baena) y Kang in, porque fueron dos golazos increíbles. El portero venía de atrapar dos pelotas fantásticas, era imposible llegar y me quedo con los dos. Fueron dos golazos, bien resueltos y los necesitábamos, porque el Málaga compitió muy bien”, declaró.

Simeone “no” busca “alguien parecido a Griezmann”. “Ya lo decía este martes. No busco un parecido a Griezmann. Todos son diferentes. La jerarquía que tenía Antoine tenía sus cosas, los compañeros tienen sus cualidades y Baena está en un momento donde se le ve. Es un golazo, está entrenando muy bien, se lo ve suelto y ágil”, apuntó.

También se refirió al mercado: “Siempre estamos abiertos, como decimos siempre, hasta final de mercado a todo lo que pueda pasar. Eso no quiere decir que hable de uno personalmente. Siempre lo he dicho estos 15 años, no lo digo solamente ahora. El club trabaja siempre de la mejor manera para darnos las mejores herramientas y esperemos que sea la mejor plantilla que podamos cerrar de acá al final”.