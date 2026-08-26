Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 09:52h.

El Zaragoza pelea el fichaje de un recién ascendido a LALIGA y Lalo Arantegui aguarda una decisión

El club necesita nutrir su ataque tras esta inesperada salida

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El Real Zaragoza se ha topado con un problema en esta recta final de mercado con el que no contaba. Emil Hansson, fichaje veraniego del club, ha firmado la rescisión de su contrato por motivos personales y dejó de ser jugador blanquillo en las últimas horas. El atacante dice adiós de forma inesperada en unos días clave para terminar de conformar el plantel de cara al inminente inicio de temporada. Para esa demarcación el club ya tenía echado el ojo a un jugador por el que ahora intensificará las negociaciones. Hablamos de Borja Alonso.

El periodista Ángel García adelantó hace unos días el interés del Zaragoza en el canterano del Betis. Borja Alonso no era una prioridad del cuadro blanquillo este verano, aunque decidió lanzarse a por él en esta recta final de la ventana estival para completar su ataque. Más aún tras la marcha de Hansson. En estos momentos, ambos clubes discuten la fórmula de su salida rumbo al Ibercaja Estadio.

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El Zaragoza desea comprarlo en propiedad y el Betis plantea una cesión, por lo que toca llegar a un consenso. Pese a ello, el cuador aragonés está por la labor de facilitar la operación y cedería ante las pretensiones verdiblancas llegado el caso. De cualquier manera, Borja Alonso ha pasado a ser una prioridad blanquilla por la que tendrá que seguir peleando Lalo Arantegui.

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El comunicado del adiós de Hansson

El Real Zaragoza y Emil Hansson han llegado a un acuerdo para la finalización de su contrato. Esta decisión se adopta de forma conjunta después de que el futbolista trasmitiera al club una situación personal que le requiere realizar una pausa temporal en su actividad profesional para centrarse en sí mismo y en su entorno familiar.

El Real Zaragoza tiene como prioridad el bienestar integral de sus deportistas por encima de cualquier consideración deportiva o contractual. En consecuencia, el club ha actuado con la firme voluntad de ayudar y facilitar este paso a Emil, comprendiendo, respetando y apoyando plenamente sus necesidades personales en este momento.