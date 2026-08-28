Fran Fuentes 28 AGO 2026 - 12:51h.

El técnico entiende que solo hay un perfil ideal para ser delantero del Atlético de Madrid: "Los Julián Álvarez y los Sorloth"

En directo, la situación de Julián Álvarez y posible salida del Atlético de Madrid: Simeone confirma su baja ante el Sevilla

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Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa. El Cholo ha confirmado que Julián Álvarez no estará disponible de cara al partido del Atlético de Madrid frente al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Del mismo modo, afirma que confía en recuperar su mejor versión una vez finalice el mercado de fichajes y se confirme su continuidad. Además, reconoce que la baja de Alexander Sorloth en este momento es el doble de grave, y no le pone plazos al Cuti Romero para ser titular en el equipo. A continuación, sus palabras:

El caso de Julián Álvarez: "Entiendo que sus preguntas van a ir todas, o la mayoría, en torno a lo que está pasando con Julián. Por parte del club se fue muy contundente con todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando, desde lo deportivo, poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Centrarme en lo que me ocupa, entiéndanme, que es el Sevilla. Evidentemente, Julián no va a estar mañana. Obviamente, tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, tendrá una confianza muy alta".

Sin Julián ni Sorloth, Simeone va a Sevilla sin delanteros: "La ausencia de Alex obviamente nos hace daño, es importantísimo para nosotros. En esta situación que atravesamos con Julián repercute mucho más. El equipo está tratando, desde el esfuerzo colectivo, buscar soluciones para encontrar situaciones que podamos ganar los partidos y tener situaciones de gol cerca de la portería. Estamos trabajando con ellos en esa conciencia de entender lo que está sucediendo y lo vamos a mejorar colectivamente".

Qué cualidades debe tener un delantero en el mercado para venir al Atleti: "Los Julián Álvarez y los Sorloth".

¿Preocupa que los jugadores se desconcentren por el ambiente?: "Sinceramente, no. Creo que los chicos están trabajando muy bien, sobre todo desde que han regresado los mundialistas. El equipo hizo buenos partidos ante Málaga y Villarreal, están enfocados a hacer un buen encuentro".

Cómo competirle al Sevilla: "Vimos las características del entrenador y de cómo empezó laliga, que empezó muy fuerte. Estará con su gente, que les animará, como suele suceder ahí en Sevilla, con mucha energía. Nosotros venimos de hacer dos partidos importantes, tenemos un partido por delante con dificultades y trabajaremos en equipo para solucionarlas".

Cómo está Simeone: "Hasta se olvidaron de felicitarme por los 800 partidos, mirad dónde estamos. Tengo que hacer más todavía, no me felicitaron ninguno. Se acuerdan, ¿no? Está el tema centrado en otros lados y se olvidaron de mí. Me siento... Yo estoy bien. Estoy feliz, en el lugar donde quiero estar. Llevo 15 años en un lugar donde me dieron la oportunidad de crecer como persona, como profesional, como hombre. Soy un agradecido al club, a la gente, a los futbolistas que han pasado todo este tiempo con nosotros. Hoy tenemos a Gabi en el cuerpo técnico con nosotros, me da entusiasmo por el legado que vamos dejando en el club. Estoy feliz, me siento bien y con muchas ganas de competir, que es lo que más me gusta".

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El reto de recuperar a Julián Álvarez: "Entiendo la repregunta y recontra repregunta, pero creo haber explicado bien mis pensamientos. No tengo mucho más para explicarles. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido: importante, como lo es, para nuestro equipo. No hay mucho más".

Cómo está el Cuti Romero: "Mañana ya nos va a acompañar. Está tratando de ponerse a punto lo más rápido posible. Necesita su tiempo para llegar a su mejor forma. No aceleraremos los tiempos para ponerlo hasta que lo sienta, y él sienta que se siente en condiciones de rendir en el lugar como debe de rendir".

¿Se puede revertir esta situación?: "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud".