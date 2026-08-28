Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 12:12h.

El periodista ha criticado la manera de actuar del entorno del jugador y del club azulgrana

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El culebrón de Julián Álvarez está entrando en su recta final y la situación es cada vez más difícil de sostener. Gonzalo Miró ha criticado duramente la manera en la que el FC Barcelona y el entorno del delantero argentino, que no se ha entrenado este viernes por tercer día consecutivo, ha manejado la situación y su futuro continúa en el aire a pocos días del cierre del mercado. El Atlético mantiene su negativa absoluta a negociar con el conjunto azulgrana y sigue convencido de que el Arsenal es la única vía de escape real para el '19'.

Gonzalo Miró señala al representante de Julián Álvarez y al FC Barcelona

El periodista ha cargado duramente contra la gestión que se ha realizado alrededor del futbolista durante su intervención en El Partidazo de COPE. El colaborador ha puesto el foco en el agente de Julián, al considerar que ha dejado al delantero en una posición especialmente complicada frente al Atlético y su afición. “Yo no sé qué le promete el Barcelona al señor representante de Julián Álvarez, que es el gran liante de toda esta operación”, afirmó. El periodista ha criticado también la manera de actuar del Barcelona tras la supuesta promesa del Atlético de Madrid. “Que yo te puedo ayudar a salir no significa que el precio de venta lo ponga el jugador. ¿Pero esto qué es?”, dijo.

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Miró ha cuestionado que se haya trasladado al jugador la idea de que el club rojiblanco podía facilitar su salida sin que existiera una propuesta económica capaz de convencer a Miguel Ángel Gil Marín. Considera que ayudar a un futbolista a salir no significa aceptar cualquier cantidad ni permitir que sea el propio jugador quien marque el precio de la operación. En su opinión, el Barcelona puso sobre la mesa una oferta que el Atlético difícilmente podía aceptar y terminó provocando que Julián quedara “a los pies de los caballos”.

La comparación con la salida de Neymar

Miró también ha recurrido a un precedente del propio Barcelona para defender la postura rojiblanca: la salida de Neymar y la negativa del club azulgrana a negociar su salida con el PSG mientras no se abonase la cantidad correspondiente a su cláusula. Para el colaborador, la situación actual responde a una cuestión similar: el Atlético entiende que tiene derecho a decidir las condiciones de una posible venta y no está dispuesto a aceptar una propuesta que considere insuficiente. Mientras tanto, la ausencia del argentino en el entrenamiento por tercer día consecutivo añade todavía más incertidumbre a un culebrón que ya ha explotado en las últimas horas y que sigue sin una solución definitiva.