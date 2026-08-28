Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 09:51h.

El árbitro no le enseñó ninguna tarjeta al jugador del FC Barcelona

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La victoria del Barcelona ante el Athletic Club por 2-0, en el partido aplazado de la primera jornada, dejó una acción polémica que ha sido muy comentada en redes sociales. Lamine Yamal protagonizó una jugada en la que, después de realizar un regate ante Aymeric Laporte, pisa el tobillo del defensa español en la disputa por el balón. Una acción que no fue sancionada, que ha generado mucho debate y que Cristóbal Soria, en El Chiringuito, ha señalado al criterio arbitral. El tertuliano considera que la misma acción podría haber tenido un desenlace diferente si el protagonista hubiese sido otro futbolista.

Cristóbal Soria cuestiona el criterio arbitral con Lamine Yamal

Soria planteó durante el programa que, si los protagonistas hubieran sido jugadores como Jules Koundé, João Cancelo o Alejandro Balde, la interpretación de la jugada podría haber sido diferente. Su argumento parte de la consideración de que el peso mediático de determinados futbolistas puede influir, aunque sea de manera inconsciente, en la percepción que tiene un árbitro durante una acción.

El tertuliano incidió en que la jugada debe analizarse con el mismo criterio independientemente del jugador que la protagonizara. El atacante azulgrana estaba intentando superar a Laporte cuando ambos entraron en contacto y las imágenes muestran cómo los tacos de la bota del jugador del Barcelona terminan clavándose en el tobillo del central.

La jugada, al no recibir sanción, ha alimentado la discusión sobre el trato arbitral hacia las grandes estrellas y sobre la necesidad de mantener un criterio uniforme en este tipo de acciones. El Barcelona, mientras tanto, sumó tres puntos ante el Athletic y mantiene su buen inicio de temporada, aunque la actuación individual de Lamine volvió a quedarse corta ya que no tuvo ninguna participación en los goles del conjunto azulgrana.

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