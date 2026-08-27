Lo que se sabe del caso Julián Álvarez, qué se prometieron Barça, Atlético y jugador y cuál es su postura

Fran Fuentes 27 AGO 2026 - 13:27h.

En ElDesmarque establecemos la cronología exacta de todos los acontecimientos que han rodeado

En directo, la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid: ¡tampoco va hoy a entrenar!

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El culebrón del verano llega a su fin. O, al menos, la posibilidad de que termine con un traspaso de Julián Álvarez a otro club. Y es que en menos de una semana cierra el mercado de fichajes y la cuenta atrás cada vez se pone más al rojo vivo. El Atlético de Madrid no quiere vender, salvo a un equipo extranjero, donde el Arsenal se postula como interesado. El delantero argentino no quiere oír hablar de jugar en otro sitio que no sea el FC Barcelona. Y los culés, lo dice su presidente, mantienen su oferta pero no la van a mejorar.

En las últimas semanas la información se ha desbordado en un tenso intercambio de declaraciones, rumores sobre las promesas hechas y sobre las negociaciones entre despachos y llamadas telefónicas entre unos y otros. Qué le prometió el Atlético a Julián Álvarez, cuándo éste dejó claro que no quería seguir en el club rojiblanco o hasta qué punto presionó el Barça al jugador para dar un paso sin tener atado el fichaje son algunas de las incógnitas que rodean este episodio que pasará a la historia del mercado de fichajes de nuestro fútbol. A continuación, un resumen cronológico de las fechas más relevantes con todo lo que se sabe hasta ahora del caso según declaraciones de los protagonistas e informaciones que diferentes medios han ido publicando durante los últimos meses:

La cronología del caso Julián Álvarez: varios meses de insinuaciones e incertidumbre

11 de marzo: Julián Álvarez expresa, por primera vez, sus dudas de seguir en el Atlético de Madrid. A la pregunta de si continuará vistiendo la camiseta rojiblanca, su respuesta fue ambigua: "Puede que sí, puede que no", alimentando las especulaciones sobre su continuidad de cara al presente curso.

Marzo: en una fecha por determinar, pero posterior a la declaración del jugador, el Atlético de Madrid le trasladó por escrito a Julián Álvarez las condiciones para permitirle marchar: 150 millones de euros antes del 20 de junio. Una información revelada por Miguel Martín Talavera, periodista de la Cadena SER, el pasado 26 de agosto.

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Finales de mayo: El FC Barcelona se postula como uno de los principales interesados en fichar a Julián Álvarez. Diversas informaciones comentan la intención del club azulgrana de hacer una oferta al Atlético de Madrid, de en torno a 100 millones de euros.

29 de mayo: El Atlético de Madrid ironiza con las diferentes publicaciones en torno a la oferta de Julián Álvarez por parte del FC Barcelona. El club rojiblanco, de manera velada, alude a Fabrizio Romano con varios post que simulan ofertas del Atleti hacia Lamine Yamal o Pedri. Los tuits se hacen virales.

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9 de junio: el Real Madrid entra en escena. Días antes, Florentino Pérez, en plena campaña a la presidencia del Real Madrid, advierte en Horizonte, con Iker Jiménez, que realizará una oferta por "un jugador de talla mundial". El movimiento resulta ser por Julián Álvarez, con comunicado oficial del conjunto blanco (algo poco habitual en estas situaciones). La respuesta del Atlético de Madrid, también pública, llegó cargada de sorna, buscando el escarnio público de la entidad de Concha Espina.

22 de junio: en pleno Mundial, Julián Álvarez suelta la bomba. Tras el partido de Argentina contra Austria afirma, tras ser preguntado por su futuro en zona mixta, que "lo mejor es una transferencia". "Tengo un sueño", afirmó.

23 de junio: Miguel Ángel Gil Marín considera que el FC Barcelona ha sobrepasado todos los límites y anuncia que el Atlético de Madrid emprenderá acciones legales contra el conjunto barcelonista por movimientos alrededor de Julián Álvarez.

30 de junio: el Atlético de Madrid presenta oficialmente a la FIFA una denuncia contra el FC Barcelona por el caso Julián Álvarez. El conflicto, hasta ahora mediático e institucional, pasa a la justicia futbolística.

1 de julio: Joan Laporta anuncia públicamente que el FC Barcelona ha presentado una oferta por Julián Álvarez. De este modo, la entidad pasa de un sondeo en la sombra a una oferta oficial, pública y yendo de cara. Sin embargo, la propuesta no seduce en ningún caso al Atlético de Madrid, que se mantiene reacio a permitir su salida.

17 de julio: Gil Marín cierra de golpe la puerta de salida a Julián Álvarez. El máximo responsable del Atleti afirma que el delantero argentino seguirá formando parte de la plantilla rojiblanca, pese al interés de otros clubes.

19 de julio: Joan Laporta valora como "muy buena" la oferta presentada por el FC Barcelona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. Asimismo, afirma que dicha propuesta seguirá en pie, aunque establece el mes de julio como fecha tope para aceptarla.

30 de julio: la Real Federación Española de Fútbol abre expediente en relación al caso Julián Álvarez. De este modo se emprende una investigación institucional dentro de un conflicto público entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

19 de agosto: Parte del fondo sur del Metropolitano expresa su descontento con Julián Álvarez. Tras el partido del Atlético de Madrid frente al Málaga CF, en el que Diego Pablo Simeone dejó fuera al delantero porque llevaba pocos días entrenando con el equipo tras el Mundial, un sector de la afición rojiblanca insultó al futbolista. Era el primer partido en casa desde que estalló todo el asunto.

21 de agosto: tras varias semanas de rumorología, durante las cuales Julián Álvarez estuvo de vacaciones tras el Mundial, Miguel Ángel Gil Marín vuelve a asegurar la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Unas palabras que parecen cerrar, de manera definitiva, la puerta de salida al delantero.

21 de agosto: Aparece Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez. El agente responde directamente a las palabras de Gil Marín, acusándole de mentir y aumentando el clima de tensión entre el futbolista, su entorno y el Atlético de Madrid.

23 de agosto: Partido del Atlético de Madrid frente al Villarreal CF, de nuevo en el Metropolitano. La megafonía del estadio anuncia la presencia de Julián Álvarez en el banquillo, momento en el que la mayor parte de la afición presente le dedicó una atronadora pitada. No sería la última de esa tarde, ya que los silbidos volvieron cuando el ariete ingresó al terreno de juego en la segunda parte. Para más inri, al término del encuentro no se acercó junto al resto de sus compañeros a dar las gracias a la afición y enfiló en solitario, cabizbajo, hacia el túnel de vestuarios. Según el Cholo Simeone, fue una decisión tomada por el club.

26 de agosto: Julián Álvarez no aparece en el entrenamiento del Atlético de Madrid. Desde el club rojiblanco aluden a "una indisposición" debido a haber pasado "una mala noche". Diversas informaciones desde el entorno barcelonista aseguran que se debe al impacto psicológico que está sufriendo el jugador por no poder marcharse del FC Barcelona.

26 de agosto: Joan Laporta confirma que la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez sigue en pie. El presidente vuelve a insistir en que hay una propuesta oficial, descartando movimientos en la sombra y señalando que el acercamiento se ha realizado por cauces oficiales.

26 de agosto: Miguel Ángel Gil Marín responde, en declaraciones al diario MARCA. El dirigente rojiblanco asegura que "la víctima es el Atlético de Madrid", defendiendo la actuación defensiva de la entidad durante todo el proceso. Del mismo modo, asegura que aceptar la oferta del FC Barcelona ya no es tanto "una cuestión económica, sino de dignidad".

27 de agosto: Julián Álvarez vuelve a ausentarse del entrenamiento del Atlético de Madrid en la ciudad deportiva. Lo que empezó como "una indisposición" comienza a acrecentar las dudas entre aficionados rojiblancos, temiendo una posible rebeldía del delantero argentino.

27 de agosto: El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, compuesto en su mayoría por miembros de Apollo, respaldan la decisión de Miguel Ángel Gil Marín de no negociar en absoluto la venta de Julián Álvarez con el FC Barcelona. En este sentido, señalan las malas formas del conjunto barcelonista a la hora de acercarse al delantero argentino.