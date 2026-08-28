Fran Fuentes 28 AGO 2026 - 07:29h.

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

El periodista y tertuliano de El Chiringuito se mostró muy decepcionado con la postura del club barcelonista y asegura que no la entiende

Compartir







La decisión del FC Barcelona de no realizar un homenaje a los futbolistas que se proclamaron campeones del mundo con la Selección española ha generado debate en las últimas horas. En su lugar, lo sustituyó por un "acto de exaltación de la Estelada", El asunto fue protagonista en El Chiringuito, donde Tomás Roncero y Jota Jordi mantuvieron una acalorada conversación en torno a la postura adoptada por el club azulgrana y al significado que tiene que varios de sus jugadores hayan conquistado el Mundial con España. "Hoy, de 26 jugadores, había 11 campeones del mundo: los ocho del Barça más Unai Simón, Laporte y Nico Williams", explica el tertuliano en el plató.

Durante el debate, Roncero mostró su profundo enfado con la decisión del Barça y cuestionó los motivos que habría detrás de la ausencia de un reconocimiento a los campeones. El tertuliano llegó a plantear, en tono crítico, si a los futbolistas se les había preguntado previamente por sus ideas políticas: "¿Les han preguntado a los cinco jugadores catalanes del Barça si son independentistas?", lanza al aire.

De este modo, la cuestión abrió un intercambio de opiniones con Jota Jordi sobre la relación entre el FC Barcelona, sus jugadores y el sentimiento español: "¿Y Pedri, que es canario? ¿Y Fermín? ¿Y Gavi, que es andaluz? A esos, cuando le pones el himno de España, se le pone la piel de gallina", explica. De este modo, señala la gran diatriba que ha tenido esta decisión por parte del FC Barcelona: "Es una falta de respeto a la Selección Española y al fútbol español, y lo ha hecho Laporta. Las cosas tienen nombre y apellidos", sentencia.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity