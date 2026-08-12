Pablo Sánchez 12 AGO 2026 - 12:27h.

El Atlético recibe la primera oferta por Sorloth: una cesión con obligación de compra

El míster tendrá que inventar en ataque en la primera jornada ante las ausencias

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El Atlético de Madrid confirmó este miércoles una mala noticia de cara al estreno en LALIGA EA SPORTS. Simeone no podrá contar con Alexander Sorloth después de que las pruebas médicas realizadas detectaran una contractura muscular. El noruego se perderá la cita inaugural ante el Málaga y su vuelta depende de su evolución en los próximos días.

De esta manera, Simeone tendrá que incluir novedades en el ataque rojiblanco ante la única presencia de un Julián Álvarez cuyo futuro sigue generando ruido. Sorloth llevará a cabo un trabajo específico con la intención de estar cuanto antes al servicio del equipo.

El comunicado del Atlético de Madrid

Este ha sido el comunicado emitido por los servicios médicos del Atlético de Madrid para informar sobre la lesión de Sorloth:

Alexander Sørloth sufre una contractura muscular, según han dictaminado los servicios médicos del club. El ariete noruego se ejercitará en sesiones individualizadas y su evolución marcará el regreso con el grupo.