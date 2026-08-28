Otro extraño suceso en Cádiz: Suso deja el fútbol un año después de su fichaje

Pepe Jiménez Sevilla, 28 AGO 2026 - 19:06h.

El exjugador será representante institucional del Cádiz

Suso confirma su fracaso y se va del Cádiz CF un año después de llegar como fichaje estrella

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Fin a la etapa (como futbolista) de Suso en el Cádiz. El que fuese jugador del Sevilla o del Milan, entre otros, cuelga las botas en Carranza apenas un año después de ser fichaje estrella de la entidad amarilla. El exjugador, que aún no se ha pronunciado, pasará a ser "representante institucional" del equipo.

Tras una dolorosa salida del Sevilla, club que intentó renovarle hasta última hora, Suso arrancó una ilusionante etapa siendo el hombre señalado para devolver a Cádiz a LALIGA EA Sports, pero tras un año irregular y una serie de sucesos instituciones en Carranza, donde cambiaron el entrenador a pocos días del inicio de la competición, el exsevillista deja su dorsal y cuelga las botas.

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"El Cádiz Club de Fútbol y Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’ han alcanzado un acuerdo para que, el hasta ahora capitán del primer equipo, pase a convertirse en representante institucional de la entidad a partir del mes de octubre.

Gaditano y cadista, tras una brillante trayectoria profesional realizó la pasada temporada un esfuerzo personal para regresar al club que le vio nacer como futbolista. Tras conseguir diferentes éxitos, las circunstancias del último año no le han permitido cumplir el sueño de regresar al Cádiz a la élite del fútbol.

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El Cádiz Club de Fútbol quiere agradecerle su implicación y generosidad al dar este paso, que marca el presente y el futuro de la entidad, y que convertirá a Suso en imagen de nuestro escudo y nuestros colores", escribe la entidad amarilla en su página web.

A la espera de confirmación por parte del jugador -que apenas tiene 32 años- todo apunta a que el brillante extremo, que hace no demasiado despuntaba en Europa, cierra su carrera con uno de los episodios más extraños en la historia reciente del fútbol español.