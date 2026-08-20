El Celta opta por desbloquear una salida rumbo al Cádiz y firma una condición

Pablo Sánchez 20 AGO 2026 - 13:03h.

El Celta fía el acuerdo por Viktor Tsygankov a un esfuerzo personal y pacta otro fichaje

El club se guarda una opción de futuro en la operación

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El trabajo no cesa en las oficinas de Balaídos. Marco Garcés negocia los últimos retoques de la plantilla del Celta con un par de fichajes y algunas salidas. Uno de los nombres que estaba en esa lista era el de Manu Fernández. El canterano, con contrato en vigor hasta 2028, ha vivido una pretemporada con más sombras que luces bajo las directrices de Claudio Giráldez y vería con buenos ojos una salida.

Desde hace un tiempo su nombre ronda el mercado, aunque el problema que arrastraba el Celta impedía negociar con un equipo español. El equipo celeste había alcanzado el tope de cesiones con equipos del mismo país, por lo que solo podía negociar esta fórmula con un club extranjero. Por este motivo, han tomado una determinación importante. Manu Fernández saldrá traspasado.

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Según cuenta el periodista Víctor López en Radio Galega, el fichaje de Manu Fernández por el Cádiz está cerrado. El zaguero firmará tres temporadas, aunque los vigueses se guardan un derecho de recompra durante los dos primeros años. Llegaría este mismo jueves a la ciudad para pasar el pertinente reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

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Una temporada para crecer

La salida de Manu Fernández estaba señalada en rojo en la lista de tareas del Celta. Tras una temporada en la que acumuló alrededor de 800 minutos con el primer equipo en LALIGA EA SPORTS, este verano ha perdido protagonismo. Comenzó quedándose fuera de la primera convocatoria y no ha tenido los minutos que requiere.

Entre otros temas de mercado, el Celta trabaja actualmente en el fichaje de este defensa central de 27 años. Victor Nelsson está en la órbita celeste para reforzar la defensa. Pese a tener contrato en vigor con el Galatasaray hasta 2027, el club turco podría facilitar su salida ante la falta de minutos.