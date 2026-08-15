Celia Pérez 15 AGO 2026 - 16:51h.

La presidenta celeste valora el último año del de Moaña

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El Celta de Vigo está a punto de arrancar una nueva temporada. Será especial para los miles de aficionados celestes, que disfrutaran de su equipo en Europa, pero también de la que será la última temporada de Iago Aspas. Tras una larga espera, el de Moaña confirmó su renovación con el club olívico tras pensar seriamente en la retirada hace unos meses y ahora a sus 39 años afronta la que será la última antes de colgar las botas.

Precisamente sobre él y sobre su futuro ha hablado Marián Mouriño, presidenta del Celta, en una entrevista en el diario Marca. La dirigente celeste ha reconocido no estar preparada para el adiós de un jugador como Aspas. "No, yo creo que no. La extensión que le hicimos de este contrato más largo que este último año era por decir: ¿Cómo vamos a estar solo vinculados un año más? Queremos que te quedes más tiempo. Va a ser difícil no verlo en los campos. Lo hemos visto en la pretemporada, cada vez que Iago entra hay magia en el campo con él y con sus compañeros. Nos cuesta a todos creer que es la última así que tendremos que irnos haciendo la idea durante el año", señaló.

Fin de ciclo en Balaídos. Iago Aspas, el futbolista más determinante de la historia del Celta, encara su última temporada como futbolista celeste con el desafío de levantar su primer título con el equipo de su vida. Después de batir la pasada temporada la marca de más partidos disputados con el conjunto vigués, la cual ostentaba el histórico capitán Manolo Rodríguez desde 1982, a Aspas solo le falta el ansiado título para agrandar su leyenda, más allá de retos personales como superar los 600 partidos como jugador celeste o convertirse en el futbolista gallego con más partidos en Primera (Fran González, 435 partidos con el Deportivo).