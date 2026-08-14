Las opciones de Borja Iglesias para abandonar el Celta de Vigo

Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 14:49h.

Varios clubes de la MLS, detrás de Borja Iglesias

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El Mundial 2026 ha disparado la cotización de los futbolistas españoles, destacando como no podía ser de otra forma las de los 26 que se alzaron campeones en el MetLife Stadium el pasado 19 de julio. Entre ellos está Borja Iglesias, que se ha reincorporado al Celta de Vigo en los últimos días y que cuenta con opciones precisamente desde el país organizador de la Copa del Mundo para marcharse.

Según informa Matteo Moretto, varios clubes de la MLS se han interesado por la situación del Panda para conocer si estaría dispuesto a abandonar Balaídos para cruzar el charco. De momento no se habría producido ninguna propuesta formal por parte de ellos más allá de sondeos para saber de primera mano la situación del delantero.

Hace unas semanas, el Club América mexicano también se rumoreó que estaba detrás de Borja Iglesias con un fuerte interés para convencerle de su movimiento. Desde el país azteca se habló de una reunión entre las tres partes implicadas, contando el Celta de Vigo, para tratar la operación pero finalmente no se produjeron avances en este sentido.

Borja Iglesias afronta su tercera temporada en el Celta

En medio de todas estas informaciones, Borja Iglesias está ya a las órdenes de Claudio Giráldez en plena pretemporada con el Celta de Vigo después de haberse proclamado campeón del mundo. El delantero santiagués ya es historia del fútbol español como uno de los 49 hombres que ha logrado alzarse con el trofeo más prestigioso del mundo del balompié en categoría masculina.

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Con este bagaje, el Panda arrancará su tercera temporada en las filas del Celta con el objetivo de igualar al menos la clasificación europea de las dos últimas campañas y soñar con una gran campaña en Copa del Rey en la despedida de Iago Aspas. Desde que aterrizara, primero como cedido, en 2024, el punta ha disputado 89 encuentros en los que ha anotado 29 goles y ha repartido seis asistencias.