Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 11:43h.

Marco Garcés da un paso más por Exequiel Zeballos y prepara la oferta para su fichaje

La opción del Nápoles sigue enquistada

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Cada vez son menos, pero el Celta aún tiene abiertas varias negociaciones en el presente mercado de fichajes. Tras un mes de julio algo más pausado, agosto llegó cargado de novedades para el club en materia de refuerzos y salidas. Uno de los nombres que sobrevuela Balaídos desde hace semanas es el de Exequiel Zeballos. El atacante argentino de Boca Juniors apuntaba al Nápoles, pero parece ser que la operación se enquista y es ahí donde aparece el cuadro celeste para pelear por él.

Desde el primer momento Exequiel Zeballos se decantó por la opción de jugar en el Nápoles. Sin embargo, el tiempo pasa y nada se aclara mientras el Celta sigue merodeando a un futbolista muy del gusto de Claudio Giráldez. El técnico quiere contar con un jugador de banda puro, con carácter, desborde y velocidad y Zeballos es la pieza idónea.

Según informa Marca, en las últimas horas Zeballos habría dado el sí al Celta por su fichaje. Una declaración que llevaría a los vigueses a acelear por su incorporación, teniendo en cuenta que hay más pretendientes y que la competición doméstica arranca este fin de semana. Para confiar en que la operación llegará a buen puerto, Marco Garcés se agarra a dos motivos claros.

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Confianza en el fichaje de Exequiel Zeballos

Las posibilidades de que Exequiel Zeballos termine este verano vestido de celeste van en aumento. Más aún teniendo en cuenta las necesidades de Boca Juniors y Nápoles, los otros dos actores de este culebrón. El cuadro argentino tendrá que mover ficha próximamente. El atacante termina contrato el próximo mes de junio, por lo que, de no cristalizar ninguna operación, podría marcharse gratis en diciembre si nada cambia. Le toca avanzar en la operación para sacar tajada económica.

El Nápoles también tiene un problema en su plantilla que retiene la llegada de Zeballos. Para su fichaje eran necesarias las salidas, pero de momento no han podido cerrar ninguna, por lo que el club se encuentra en el mismo punto de partida. Esta demora mete al Celta de lleno en la pelea por el futbolista.