Suso confirma su fracaso y se va del Cádiz CF un año después de llegar como fichaje estrella

Fran Fuentes 28 AGO 2026 - 10:23h.

Su paso por el Nuevo Mirandilla apenas ha dejado un gol y tres asistencias en 28 partidos, números totalmente intrascendentes para un jugador de su calidad y trayectoria

El Celta opta por desbloquear una salida rumbo al Cádiz y firma una condición

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El Cádiz CF tratará de afrontar una nueva temporada en la que, más allá de hablar del lejano objetivo del ascenso y tras dos temporadas coqueteando (incluso algo más que eso) con el descenso a Primera RFEF, ahora la idea es la de confeccionar una plantilla de gasto contenido que sea capaz de competir en igualdad de condiciones en LALIGA HYPERMOTION. De este modo, tras un verano muy movido, con el cese de Imanol Idiakez para contratar a Albert Celades, también se han producido salidas de jugadores importantes. En este sentido, el conjunto cadista está muy cerca de cerrar una operación que supondrá el fracaso de una de las grandes ilusiones del cadismo el pasado curso: Jesús Joaquín Fernández, más conocido como Suso.

En este sentido, según informa El Territorio Digital, Suso y el Cádiz han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato futbolista, que dejará de pertenecer a la disciplina cadista de manera inminente. Un adiós que se produce dos años antes de lo previsto, dado que el gaditano firmó por tres temporadas cuando se comprometió con el conjunto cadista. Sin embargo, su escaso rendimiento y elevada ficha hacen que la entidad haya tratado de ahorrarse una de las nóminas más altas de la plantilla, la cual no se estaba viendo refrendada sobre el césped.

Los discretos números de Suso tras una temporada en el Cádiz no dejan lugar a dudas

En este sentido, Suso dirá adiós al Cádiz tras haber jugado un único partido esta temporada, frente al Celta Fortuna. Su ausencia de la lista frente al Eldense hacía presagiar una salida que, ahora, se torna en realidad, a falta de confirmación oficial por parte del club. De este modo, el periplo del centrocampista por el club de su vida se reducirá a 28 partidos, en los que apenas logró marcar un gol y dar tres asistencias. Números discretísimos para un jugador que venía con un gran palmarés: dos UEFA Europa League con el Sevilla y una Supercopa de Italia con el AC Milan.