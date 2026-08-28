El Arsenal ofrece a Gabriel Jesus al Atlético de Madrid fuera de la operación de Julián Álvarez

Juan Pérez 28 AGO 2026 - 21:25h.

El brasileño puede salir barato porque acaba contrato en 2027

Cañizares niega que Julián Álvarez sea "víctima" y le da un fichaje como solución al Atlético: "El Arsenal tiene un recambio"

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El debe del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes a solo cuatro días del cierre pasa por entender cuál va a ser su delantera después del cacao alrededor de Julián Álvarez. A pesar de que Diego Simeone ha repetido por activa y por pasiva que Sorloth y el '19' serán sus delanteros en la última rueda de prensa, la realidad ha atropellado tanto al club como a su jugador franquicia, y por eso el Arsenal ahora vuelve a colocar una pieza en el tablero desde una operación alternativa.

El interés creciente de Mikel Arteta por conseguir a Julián Álvarez tiene un nuevo planteamiento desde Londres con el ofrecimiento de Gabriel Jesus al conjunto rojiblanco. El delantero brasileño ha pasado a un tercer plano en la última etapa, y a un año de finalizar contrato está a las puertas de dejar los gunners ante un reto mayor, aunque por ahora no es más que una propuesta separada de la operación por La Araña.

La información de Matteo Moretto es muy concreta, y define que Gabriel Jesus "ha sido ofrecido porque todo el mundo sabe que están buscando delanteros en Europa, y entre estos clubes está el Atlético de Madrid. Está buscando un perfil más allá de lo que va a pasar con Julián Álvarez", aclara el periodista italiano.

El precio para sacar a Gabriel Jesus del Arsenal

Moretto contradice claramente a Simeone tras la reciente rueda de prensa, y va más allá: "surgió esta oportunidad, vamos a ver qué puede pasar porque el Atleti está pendiente de delanteros. En las últimas horas ha aparecido esta oportunidad de mercado, Gabriel Jesus está en la rampa de salida del Arsenal y podría irse. Están escuchando ofertas por él y por 18-20 millones le puede dejar salir, y tiene un contrato que acaba en 2027", explica. Un reloj de arena añadido a la posible salida del argentino.