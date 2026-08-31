Djokovic cae eliminado del US Open y llora en pleno partido: "No sé qué me pasa"

Redacción ElDesmarque 31 AGO 2026 - 07:35h.

Novak Djokovic no pasa de primera ronda en el último Grand Slam de la temporada

Carlos Alcaraz quiere hacer historia en el US Open: la maldición de 17 años que Nadal y Djokovic no pudieron romper

Compartir







Primera ronda y primera gran sorpresa del US Open: Novak Djokovic ya está eliminado. El tenista serbio no logró superar la primera ronda del Grand Slam norteamericano por primera vez en los últimos 20 años. Un auténtico sufrimiento físico de más de cuatro horas donde el tenista serbio llegó incluso a llorar.

Carlos Alcaraz debuta este lunes en el US open

El serbio Novak Djokovic dejó este domingo en 'shock' el Abierto de Estados Unidos, al despedirse en la primera ronda con una derrota en cinco sets ante el argentino Mariano Navone en el que podría haber sido el último partido del ganador de 24 'grandes' en Flushing Meadows.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz regresa cuatro meses después y avanza en un dobles histórico con Serena Williams

Djokovic tenía un balance de 19-0 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en sus anteriores 19 participaciones. La cuenta se elevaba a 37-0 si se toman en cuenta los demás 'grandes'. Pero el serbio, de 39 años, se rindió ante Navone, número 49 de la clasificación mundial, quien sumó la victoria más grande de su carrera.

'Nole', un cuádruple campeón en Flushing Meadows, intentó competir, pero se mostró una vez más falto de energías en un verano estadounidense muy complicado para él. Se había despedido a las primeras de cambio del Masters 1.000 de Cincinnati, tumbado por otro rival argentino, Thiago Agustín Tirante, y este domingo sucumbió tras cuatro horas y 36 minutos de batalla ante Navone con el resultado final de 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz ya está de vuelta: locura y baño de masas en su primer entrenamiento en el US Open

Djokovic se despidió del público neoyorquino de forma muy sentida y se quedó firmando autógrafos antes de abandonar la pista. Su derrota sacudió un torneo que volverá a recibir este lunes a su actual campeón, el español Carlos Alcaraz.