Reparto de puntos entre el Rayo y el Alavés con Camello y Mariano como goleadores

Por qué el Rayo juega en Butarque y cuándo volverá a Vallecas

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Dos partidos y dos varapalos para el Rayo Vallecano. Dos partidos y dos goles de Mariano Díaz. El Deportivo Alavés ha rascado este jueves un punto (1-1) en el primer encuentro de la segunda jornada de una Liga que, curiosamente, aún no ha arrancado para la mitad de los clubes. Todo ello en un duelo disputado en el exilio de Butarque entre silencio y gritos contra Martín Presa, incapaz una vez más de tener Vallecas en un estado mínimamente digno para arrancar el campeonato.

Muchas ocasiones, ningún gol

En lo meramente futbolístico, el partido arrancó con ocasiones. Unai López probó primero, Ratiu falló una clara de cabeza y Sergio Camello tuvo otras dos para el Rayo, una de ellas muy clara que acabó en las manos de Sivera. No se quedó corto el Alavés, con Toni Martínez como protagonista: la primera la envió al lateral de la red cuando parecía gol y la segunda, después de que Lucas Boyé se deshiciera con facilidad de Pelayo, la estrelló en el palo cuando ya no había portero para desesperación de Quique desde el banquillo.

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Entre medias llegó el único gol del partido: lo anotó el Rayo, pero fue anulado por fuera de juego. Un córner, una posible falta de Camello sobre Sivera, un toque con el codo de Pelayo y un remate final en propia puerta. Se ve que desde el VAR siguen de vacaciones, pues tardaron cerca de 3 minutos en localizar la mano del defensor rayista.

Mariano Díaz iguala el gol de Sergio Camello

Todo lo que no llegó en el primer tiempo tardó 2 minutos en llegar en el segundo. Sergio Camello recibió en la frontal, se deshizo con cierta facilidad de tres defensores y la cruzó ante Sivera para hacer el 1-0. Quedó tocado el Alavés, que ni siquiera reaccionó con la preocupante lesión de Augusto Batalla en un Rayo que se quedó sin cambios en el 60'... y que acabó pagándolo.

Fue ya en el 84', fue Mariano Díaz. Sí, otra vez Mariano, que aprovechó un fallo estrepitoso de Ratiu entregando la pelota hacia atrás para batir a Cárdenas. Y todavía pudo ganarlo el Alavés: Toni Martínez volvió a fallar por tercera vez en Butarque lo que rara vez falla mandando a las nubes un remate a bocajarro en el 88' y Mariano tuvo el doblete en sus botas en el 87', casi en la última, pero su disparo acabó manso en las manos de Cárdenas. Si llega a marcar esa...