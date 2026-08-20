Por qué el Rayo Vallecano juega hoy en Butarque, estadio del Leganés, y cuándo volverá a Vallecas

El partido ante el Deportivo Alavés se disputará a 15 kilómetros de Vallecas

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El Rayo Vallecano disputa este jueves su primer partido de la temporada como local. Que no en casa, que es distinto. Y es que el duelo ante el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, no se disputará en Vallecas, sino en Butarque, estadio del CD Leganés. Un traslado obligado después de que la Comunidad de Madrid haya impedido al equipo de la franja usar su recinto.

Por qué el Rayo Vallecano juega en Leganés ante el Alavés

La Comunidad es propietaria del estadio del Rayo, lo que ha propiciado un enfrentamiento por su mantenimiento con el club que parece no tener fin. Hace apenas cuatro semanas, la Comunidad de Madrid decidió cerrar el estadio e impedir su utilización debido a "graves deficiencias de seguridad en el campo que han generado una situación de obsolescencia generalizada y un severo incumplimiento normativo".

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Y es que, efectivamente, Vallecas es uno de los estadios que peores condiciones tiene de todo el campeonato. Por limpieza, por comodidad, por accesos y, según sostiene la Comunidad, también por seguridad. Tras el cierre, la propia Comunidad ha tomado las riendas con el objetivo de adecuar el recinto y el propio Rayo asegura que, ahora sí, está realizando tareas de mantenimiento y limpieza.

El caso es que nada de eso ha llegado a tiempo para estar jornada 2, que será la primera del Rayo como local. Y a partir de ahí, se vio obligado a buscar un estadio alternativo. El Leganés, en un principio, no estaba por la labor y se barajaron otras opciones como Burgos o Valladolid, pero finalmente la propia Comunidad intervino para que el desplazamiento fuera mucho más cercano y pudiera jugar en Butarque.

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Cuándo volverá el Rayo a Vallecas

De momento no hay fechas concretas para regresar a Vallecas. El próximo partido del Rayo como local será el próximo 16 de septiembre, ante el Espanyol. La idea del club es que, para entonces, puedan utilizar su recinto, pero la última palabra la tendrá la Comunidad de Madrid, propietaria del estadio.

El Leganés, de hecho, ha dejado claro que sólo está dispuesto a ceder Butarque de manera puntual y no quiere que su estadio se convierta en la nueva casa del Rayo, lo que invita a pensar que la mudanza será breve. Mientras, el equipo rayista se verá obligado a jugar por segunda vez en el recinto pepinero, pues el pasado curso también se desplazó hasta allí para el duelo ante el Atlético debido a las condiciones de su césped.