El Sevilla tasa en dos millones la salida de Adriá Pedrosa

Pepe Jiménez Sevilla, 18 AGO 2026 - 18:29h.

La cesión, por el momento, parece la fórmula más cercana

El Mallorca también sondea el fichaje de Adrià Pedrosa

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Son muchas, muchísimas, las operaciones que el Sevilla ha certificado durante este mercado veraniego, pero son varias, otras tantas, las que aún quedan pendientes. Una de ellas es la de Adriá Pedrosa, futbolista sin sitio en el plantel, con algún año aún pendiente por cumplir y con precio marcado para su adiós.

Sin demasiado éxito en el Elche, Pedrosa volvió a principios de verano a Sevilla sabiendo que, a menos que todo cambiase de manera radical, este curso debería volver a salir cedido o incluso traspasado de manera definitiva. El run run con Oso le mantuvo con vida, pero fue llegar Julio Díaz y cualquier opción quedó apartada.

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Entrenando junto a los descartes, Pedrosa lleva semanas moviéndose en el mercado y tras no haber podido cerrar un acuerdo con el Rayo -que no debe ser descartado aún-, en estos momentos el mejor colocado para hacerse con sus servicios parece ser el Mallorca.

El conjunto de la isla, tras una serie de ventas, trabaja con cash suficiente para apostar por ciertos jugadores que le permitan volver a la élite esta misma temporada y uno de los nombres marcados para ello es Adriá Pedrosa.

En estas, según cuenta SER Mallorca, el Sevilla ha tasado el traspaso de Adriá Pedrosa en dos millones de euros, una cifra perfectamente asumible por un club que ha vendido mucho este verano pero que, a su vez, quiere cuadrar cuentas con LALIGA.

Con ello, tal y como apunta la citada fuente, la fórmula más probable sería la de cesión con opción a compra por este mismo precio siempre que el club que reciba a Pedrosa, en este caso el Mallorca, asuma gran parte, por no decir toda, su alta ficha.

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En este negocio, el Sevilla no recogería dinero por el traspaso, pero sí seguiría ahorrando en el coste de plantilla de cara a seguir abriendo espacio en el siempre delicado límite salarial sevillista.