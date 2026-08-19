El club vitoriano, indignado por no recibir entradas por parte del Rayo

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El Deportivo Alavés, indignado con el Rayo Vallecano. Tras varios días marcado por el polémico cambio de estadio debido a las condiciones de Vallecas, el traslado a Butarque e incluso la solicitud por parte del cuadro madrileño de aplazar el partido apenas unas horas antes de su disputa, el club babazorro ha publicado un comunicado oficial en el que muestra su malestar por no recibir entradas para su afición para dicho encuentro.

Un duelo que se disputará en Butarque, estadio con una capacidad cercana a las 14.700 localidades, cifra muy similar a la de Vallecas. En el Rayo, muchos grupos de aficionados, a modo de protesta, han pedido a la hinchada rayista no acudir hasta Leganés, lo que invita a pensar que habrá miles de asientos vacíos en las gradas. Aún así, el Rayo no ha enviado entradas visitantes al Alavés, que se ha mostrado indignado por esta decisión.

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Una decisión que considera "inaceptable" y a la que ha reaccionado de manera contundente: "Como muestra de rechazo, la directiva del Deportivo Alavés ha decidido no asistir al palco presidencial durante dicho encuentro". No se trata, además, de la primera vez que el Rayo protagoniza problemas con las entradas visitantes, que incluso en Vallecas suelen ser muy reducidas o, en ocasiones, inexistentes.

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Comunicado oficial del Deportivo Alavés contra el Rayo Vallecano

"El Deportivo Alavés ha sido informado por el Rayo Vallecano de que no se habilitará un cupo de entradas a la venta para la afición visitante con motivo del partido de mañana.

Ante esta situación, y como muestra de rechazo a la decisión adoptada, la directiva del Deportivo Alavés ha decidido no asistir al palco presidencial durante dicho encuentro.

El Club considera inaceptable que su afición se vea privada de la posibilidad de acompañar y apoyar al equipo. Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte.

El Deportivo Alavés defenderá con firmeza los intereses de sus seguidores y reclama que se garantice que situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse".